Alegeri locale în Turcia. Erdogan pare să accepte că a pierdut Istanbulul și Ankara

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Per total, Partidul Justiţiei şi Dezvoltării conduce în preferinţele alegătorilor - a primit aproape 47% din voturi în întreaga ţară, la 16 procente distanţă faţă de următoare formaţiune politică. Scrutinul este primul de când turcii i-au acordat lui Erdogan puteri sporite, în 2017.

"Trebuie să acceptăm că am câştigat şi am pierdut unele oraşe; aceasta este un lucru necesar în democraţii", a declarat şeful statului turc, potrivit Reuters.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)