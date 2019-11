Alegeri prezidențiale 2019. Date provizorii, după numărarea a 100 % din voturi din România și din străinătate: Klaus Iohannis - 37,79 %, Viorica Dăncilă - 22,33 %, Dan Barna, 14,94 %

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

Datele centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după centralizarea voturilor din toate secțiile de votare din țară și din diaspora, nu schimbă ierahia candidaților la alagerile prezidențiale 2019. Klaus Iohannis conduce detașat, cu aproape 38% din voturi, Viorica Dăncilă a strâns 22,3%, iar prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna, are aproape 15%. Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă (voturi din țară+diaspora), clasamentul este următorul: Klaus Iohannis: 37,79 % (3,471,340 voturi) Viorica Dăncilă: 22,33 % (2,051,157 voturi) Dan Barna: 14,94% (1,372,707 voturi) Mircea Diaconu: 8,86% Toader Paleologu: 5,72% Kelemen Hunor: 3,89% Primele rezultate oficiale parțiale vor fi anunțate de AEP la ora 11.00.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)