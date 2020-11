ALEGERI SUA 2020. Un adevărat război al nervilor: Toți ochii sunt pe Georgia și Pennsylvania

Alegerile prezidențiale din SUA marți seara s-au încheiat după cel mai tensionat scrutin din istoria recentă a americanilor. Ca să ajungă la Casa Albă, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie să obțină 270 de voturi electorale, votul popular nefiind luat în calcul.

UPDATE. În Pennsylvania, Donald Trump este cu doar 0,4 puncte procentuale în fața lui Joe Biden, adică are în față 26.319 voturi. În acest stat s-au numărat 95 la sută din sufragii. Dacă Joe Biden ar câștiga alegerile în acest stat, atunci el este viitorul președinte.

UPDATE. În Georgia, unde s-au numărat 99 la sută din voturi, procentual, Donald Trump și Joe Biden sunt la egalitate, fiecare cu câte 49,4 la sută din voturi. Practic, sunt despărțiți de doar 1.805 de voturi pe care în prezent le are în plus actualul locatar de la Casa Albă. În Georgia, ultimele care se numără sunt voturile prin corespondență. Potrivit CNN, ar mai fi de numărat circa 16.000 de voturi.

Pentru Donald Trump este crucial să câștige în Georgia, ca să-și mențină șansele de a ajunge la cele 270 de voturi reprezentantive, necesare realegerii.

Donald Trump acuză fraude electorale

UPDATE. Președintele Donald Trump a ieșit la Casa Albă să facă o declarație, pentru prima oară după noaptea alegerilor: el a adus acuzații de fraudă, a acuzat că se încearcă să i se „fure” victoria și a vorbit despre „voturile legale”, cele care l-ar face pe el câștigător. În final, a dat de înțeles că o înfrângere ar fi inacceptabilă pentru el și că va urma o lungă bătălie în justiție.

UPDATE. Avansul lui Donald Trump în cel mai important dintre statele cheie, Pennsylvania, de unde ar putea proveni 20 de voturi electorale, scade pe măsură ce sunt deschise buletinele venite prin poștă. O victorie aici l-ar face președinte pe Joe Biden.

Voturile continuă să fie numărate în câteva state-cheie, iar în unele cazuri procesul se desfășoară mai minuțios, cu atât mai mult cu cât tabăra lui Donald Trump recurge asiduu la justiție pentru diverse reclamații în legătură cu numărarea voturilor.

Joe Biden le cere oamenilor răbdare și calm

Între timp, candidatul democrat, Joe Biden, a ieșit public cu o a treia declarație, de la încheierea scrutinului, pentru a cere oamenilor să rămână calmi și să aștepte numărarea tuturor voturilor.

În orașe precum Philadelphia, Atlanta sau Phoenix sunt încă sute de mii de voturi prin corespondență ce așteaptă să fie deschise și numărate. Și pentru că diferența între candidați e foarte mică, orice vot contează. Tendința observată până acum e că opțiunile venite prin poștă merg covârșitor înspre Joe Biden, ceea ce a stârnit panică în tabăra președintelui Trump.

Câte voturi mai sunt de numărat și unde

Deocamdată, Biden este sigur pe 253 de voturi electorale, în timp ce Trump are 213. Pentru a fi sigur pe victorie, un candidat are nevoie de 270 de voturi electorale din partea statelor.

În Pennsylvania, rămân de numărat circa 370.000 de voturi. Toți ochii sunt pe acest stat, pentru că aici s-ar putea termina joi de numărat aproape toate voturile și am putea avea un câștigător clar. Voturile prin poștă continuă să fie luate în considerare în acest stat, unde termenul-limită este vineri. Dacă Joe Biden ar câștiga însă alegerile în acest stat, de unde vin 20 de voturi electorale, el ar fi declarat deja câștigătorul cursei pentru Casa Albă.

În cursul după-amiezii de joi, Donald Trump avea 50,1 la sută din voturile numărate în acest stat, iar Joe Biden avea 48,7 la sută, însă, potrivit CNN, dacă democratul ar obține 70 la sută dintre voturile care mai erau de numărat (voturi prin corespondență), ceea ce n-ar fi imposibil, ar putea câștiga Pennsylvania.

În Arizona mai erau de numărat, joi dimineață, circa 450.000 de voturi, dintre care aproape 300.000 în comitatul Maricopa, care include Phoenix și suburbiile lui. Este statul care poate aduce candidaților 11 voturi electorale.

În Georgia mai erau de numărat la ora locală 15:00, în jur de 47.000 de voturi. În jurul prânzului, Donald Trump avea un avans de mai puțin de 15.000 de voturi în fața lui Joe Biden, pentru ca peste câteva ore avansul să se micșoreze la sub 10.000 de voturi. În acest stat sunt în joc 16 voturi electorale.

În Nevada procesul ar mai putea dura chiar și săptămâna viitoare, din cauza unor proceduri mai complicate pentru votul prin corespondență. Conform rezultatelor parțiale, Biden avea aici joi la prânz un avans de 12.000 de voturi. Oficialii din districtul Clark, care cuprinde Las Vegas-ul și peste 70 a sută dintre alegătorii acestui stat, speră să aibă toate voturile numărate abia la sfârșitul săptămânii. Miza din acest stat sunt 6 voturi electorale.

În Carolina de Nord, Donald Trump conduce cu un avans de peste 75.000 de voturi, în condițiile în care au fost numărate circa 95 la sută din buletine. Până săptămâna viitoare nu sunt de așteptat alte rezultate. Abia la 12 noiembrie ar putea fi definitivată situația, pentru că în cazul a 116.000 de alegători încă se așteaptă clarificarea situației - au votat prin poștă sau personal. Aici, sunt în joc 15 voturi electorale.

Biden l-a depășit pe Trump în Michigan, la circa 89% dintre voturi centralizate. Diferența acum e de aproape 7.000 de voturi.

New York Times: Biden a câștigat până cu o marjă copleșitoare voturile prin corespondență din Pennsylvania. Dacă ar păstra aceeași marjă în continuare, atunci Biden ar câștiga statul.

Situația pare că va fi decisă funcție de rezultatele din Wisconsin (10 voturi în Colegiul Electoral), Michigan (16), Pennsylvania (20), Carolina de Nord (15), Georgia (16) și Nevada (6)

Trump: „Fără îndoială este cea mai târzie conferință de presă pe care o avem. Vreau să mulțumesc poporului american pentru susținerea mare. Milioane de oameni au votat. Se încearcă devalidarea votului acestor oameni. Mulțumesc primei doamne, familiei mele și vicepreședintelui Pence, pentru susținere. Ne pregătim pentru o mare sărbătoare. Suntem pregătiți să luăm totul.

Rezultatele sunt fenomenale și vom sărbătorii. Este un mare succes. Oamenii au votat într-un număr record pentru a susține mișcarea noastră. Am câștigat state pe care nu ne așteptam să le câștigăm. În Florida am câștigat la un scor uriaș. Am câștigat Ohio, Texas, la o diferență de 700.000 de voturi, fără a fi incluse voturile prin corespondență. Am câștigat Georgia, avem un avans consistent, nu au cum să ne bată. Am câștigat și Carolina de Nord.



Privitor la Arizona, cineva a declarat că a obținut victoria? Nu cred! E posibil, dar e clar că noi am primit un număr mare de voturi.”



Van Jones (democrat pentru postul CNN): „Multă lume suferă și este speriată astăzi în Partidul Democrat”

Alegerile prezidențiale din SUA se apropie de final, secțiile de votare s-au închis după cel mai tensionat scrutin din istoria recentă a americanilor. Ca să ajungă la Casa Albă, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie să obțină 270 de voturi electorale, votul popular nefiind luat în calcul.

Cele șase state cheie

Cursa pentru președinția americii este de cele mai multe ori decisă în câteva state cheie. Este vorba de% vs 42% Biden, după numărarea a 65% din voturi,% vs 46%, după numărare a 87% din voturi,% vs 44% după numărarea a 94% din voturi,% vs 48,7% după numărarea a 94% din voturi.

Mai jos o listă detaliată cu „swing states” - majoritatea par a fi câștigate de Trump, Biden are doar câteva mici victorii.

Joe Biden a ieșit cu un discurs neobișnuit pentru a bloca anunțarea victoriei de către Trump. Trump: Vor să fure alegerile!

În mod cu totul neobișnuit pentru o seară a alegerilor, Joe Biden a ieșit în fața presei cu un scurt discurs menit să blocheze planul lui Donald Trump de a-și anunța victoria în alegeri înainte de finalizarea numărării tuturor voturilor. „Suntem pe cale să câștigăm, păstrați-vă credința!”, a spus Biden.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Donald Trump a anunțat și el că urmează să se adreseze națiunii și s-a plâns că „”.

Disperare în tabăra democraților

Pe măsură ce statele pe care mizau democrații se „înroșesc” pe harta rezultatelor și trec în contul lui Trump, în tabăra democraților se simte o dezamăgire uriașă.

Adjunctul șefului de campanie al lui Joe Biden, Rufus Gifford, a postat pe Twitter anunțul sec: „O să câștigăm”, ocazie pentru simpatizanții democrați să își exprime disperarea dată de faptul că Donald Trump pare să se poziționeze ca învingător al alegerilor. „Retrăiesc momentul 2016”, scrie unul dintre comentatori, ”este îngrozitor că jumătate din țară a votat cu monstrul ăla”, comentează altul.



Presa americană scrie că deși rezultatele parțiale ale votului direct pot să îl favorizeze pe Donald Trump, trebuie așteptată și numărarea voturilor prin corespondență.



Simpatizanții democraților au preferat această metodă de vot, motiv pentru care s-a și înregistrat o prezență record la alegeri, în timp ce susținătorii lui Donald trump au fost încurajați să se prezințe la urne în persoană.

Statele americane numără aceste voturi exprimate diferit în multe feluri diferite, motiv pentru care în state cheie precum Florida sau Texas, unde conduce Donald Trump, rezultatele ar putea fi schimbate de voturile prin corespondență.

Hispanicii au votat împotriva lui Biden

Una dintre surprizele acestei runde de alegeri este. Potrivit unui exit poll realizat de CNN, în câteva dintre statele cheie, actualul președinte a obținut mai mult de

Joe Biden a pierdut susținerea hispanicilor în Georgia și Ohio, două dintre statele cele mai importante ca număr de electori, fiind votat doar de 25% dintre aceștia, față de 40% câți au votat pentru Hillary Clinton în 2016.

În schimb, Biden a mobilizat la vot mai mulți alegători sub 30 de ani.

Donald Trump conduce la numărătoarea din Florida, unul dintre statele cheie, care oferă 29 de voturi electorale.



La votul popular, conduce Donald Trump cu 50,4%, în timp ce candidatul democraților are doar 48,3%.

Voturile numărate sunt cele din statele din sudul și estul SUA, unde s-au închis secțiile de votare.

În statele cheie pentru victoria finală, Florida, Pennsylvania, Ohio, Texas, Georgia, nu s-a încheiat numărarea voturilor.

Donald Trump, aflat la Casa Albă în ciuda contestatarilor care au spus că este ilegal ca în noaptea alegerilor staff-ul unui candidat să folosească logistica administrației prezidențiale, a postat pe Twitter un mesaj de bucurie:

„Stăm foarte bine în toată țara! Vă mulțumesc!”