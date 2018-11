Alegeri sub ameninţarea kalaşnikovului. UE se lamenteză, în timp ce Rusia ocupă estul Ucrainei

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

În ultimele trei săptămâni, prețul petrolului marca Brent a scăzut abrupt cu circa 14% şi a coborât deja sub nivelul de 70 de dolari pentru un baril şi se apropie de cota 69 de dolari, arată datele de la bursele internaționale.

Convenit în 12 februarie 2015, Acordul de încetare a focului în Ucraina, în Belarus, prevede o serie de termene limită. Pe data de 15 februarie, la miezul nopţii (14 februarie, 22:00 GMT), ar fi trebuit să intre în vigoare acordul de încetare a focului. În ziua următoare, 16 februarie, cele două părţi aflate în conflict, ar fi trebuit să înceapă retragerea armamentului greu de pe linia frontului, sub monitorizarea OSCE. De asemenea, data de 2 martie 2015 reprezintă termenul limită pentru retragerea armamentului greu. Pe 3 martie, potrivit Acordului de la Minsk, ar fi trebuit să înceapă dialogul pentru organizarea de alegeri locale în districtele controlate de separatiştii proruşi. Iar, până la 7 martie, toţi prizonierii ar fi trebuit să fie eliberaţi.

Ţinute sub supravegherea militarilor înarmaţi cu pistoale kalaşnikov şi recompensate cu bilete de loterie sau cartele de reîncărcare a telefoanelor mobile, aceste scrutinuri vizau alegerea „preşedinţilor” şi „deputaţilor” pentru cele două „republici populare” autoproclamate de rebeli la Doneţk (DNR) şi Lugansk (LNR), care de peste patru ani se sustrage autorităţii Kievului, transmite Agerpres. În aceste condiţii, participarea a depăşit 80% în „republica” Doneţk şi 77% în cea de la Lugansk, au precizat autorităţile respective.

„Sunt organizate sub ameninţarea mitralierelor ruseşti, întrun teritoriu ocupat” de Rusia, a declarat preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko. El a făcut cunoscut că a abordat acest subiect duminică, cu prilejul unei scurte discuţii cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul german, Angela Merkel, în marja ceremoniilor organizate cu prilejul centenarului armistiţiului, la care a participat, de asemenea, preşedintele rus, Vladimir Putin. „În loc să pună în aplicare acordurile de la Minsk şi să avanseze spre pace”, Rusia „instituţionalizează situaţia actuală prin intermediul unor ‚alegeri’ trucate”, a acuzat la rândul său duminică pe Twitter emisarul special al Washingtonului pentru Ucraina, Kurt Volker.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)