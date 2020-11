Alegerile au demonstrat că găgăuzii NU MAI EXISTĂ și sunt o gloată de pensionari ruși care și-au pierdut identitatea

În satele din jurul Chișinăului sunt tot atâția votanți (64 331) ca în UTA Găgăuzia ( 68 184 ), dar aceștea nu un loc privilegiat la ședințele Guvernului și nici nu consumă atâtea resurse cu un aparat de conducere inutil. Ce-au făcut liderii pro-ruși de la Comrat este un adevărat genocid etnic. Pentru a face pe plac Moscovei, i-au rusificat în totalitate pe găgăuzi, care într-o singură generația de dominație a politicienilor vânduți Moscovei, gen Furmuzal sau Vlah, și-au pierdut identitatea. Basarabenii au trăit sub ruși sute de ani, dar au reușit să-și păstreze limba și identitatea, găgăuzii au pierdut tot ce-i deosebea și-i făcea unici în doar câțiva ani.

Cine citește atent va înțelege disperarea Irinei Vlah, și ea are toate motivele să fie așa - alegerile au demonstrat că dintr-o minoritate națională distinctă, găgăuzii s-au transformat într-o gloată de pensionari rusofoni, fără dinți, care sunt frați cu rușii, îl iubesc pe Putin, deși în realitate, cică, ar fi de origine turcică.

