Aleșii locali ai Platformei DA - agresați, hărțuiți și intimidați. Consilier local: Am fost numită cu cuvinte urâte și lovită de 2 ori cu pumnul în cap

Aleșii locali ai Platformei Demnitate și Adevăr (DA) continuă să fie agresați, hărțuiți și intimidați și chiar s-a ajuns la agresiuni fizice. În cadrul unei conferințe de presă, Aliona Doroș, consilier municipal, a spus că se atestă asemenea cazuri în Cricova, Măgdăcești și Ungheni, transmite CURENTUL.

„Primarul de Cricova crede că este un baron acolo și face absolut ce-i trece prin cap, spunând că are protecție politică și nimeni nu-i va face nimic. Vinde terenuri la rude, a încercat chiar să dizolve aleșii locali”, a spus Doroș.

Un alt caz cu agresiune fizică a avut loc la Măgdăcești, Criuleni, unde consilierul local și raional, Lidia Guzun, a fost lovită cu pumnii în cap de către un alt consilier, soțul primăriței de Măgdăcești.

„Am fost atenționată de câteva ori de clanul acestei familii. Primărița noastră are mai multe nume de familie, la fel și soțul său. În cadrul unei ședințe pentru vânzarea terenurilor, am văzut că sunt unele abateri grave și am spus despre acest lucru. După ce am ieșit din incinta Primăriei, soțul primăriței, consilier local, a început să mă numească cu cuvinte necenzurate, ulterior m-a lovit de două ori cu pumnul în cap. Am așteptat 2 ore și ambulanța și poliția, dar am înțeles că această familie conduce cu totul în sat și chiar raion. Nimeni nu vrea să se lege cu ei, lumea trăiește în teroare”, a spus Lidia Guzun.

Un alt consilier municipal și raional din Ungheni, Vitalie Chirinciuc, a spus că a fost agresat în cabinetul șefului Spitalului raional Ungheni.

„Am mers la spital să depun un demers. Secretara nu știa ce să facă cu el și a mers la director să întrebe, el m-a invitat în cabinet, unde era și juristul spitalului. Mi-au spus că ei hotărăsc ce demersuri să accepte și care nu. Ulterior juristul m-a împins și agresat fizic. Avem altă guvernare, parcă lucrurile trebuie să fie altfel, dar totul e mult mai rău”, a spus Vitalie Chirinciuc.

Platforma DA solicită organelor abilitate să ia măsuri și să investigheze cazurile date.