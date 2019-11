Aleksievich, laureată NOBEL: „Tinerii ruși sunt nişte SCLAVI, la fel ca părinţii lor”

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Schimbarea climatică are o serie de efecte negative care afectează întreaga planetă, printre care și creșterea nivelului mării. Noi studii arată că nivelul mării crește, la nivel global, într-un ritm alert. În cursul secolului 21, cercetătorii estimează că apele...

O prezentatoare de meteo are următorul tic verbal:

Igor Dodon s-a inatlnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Presedintele spune ca a discutat cu oficialul american despre pusibilitatea unei eventuale caderi a guvernului Sandu.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

La sfârșitul interviului, scriitoarea subliniază că munca ei nu inseamna o simpla catalogare a ororilor comunismului, ci o incercare de a-i face pe cititori să găsească în sine partea de umanism și s-o păstreze. Pentru ca atunci când ți se va spune să iesi la demonstrație în sprijinul lui Putin, vei face alegerea potrivită, încheie Aleksievich. paginaderusia.ro

Scriitoarea recunoaste că din cauza acestei ideologii promovate de Putin, nu îi mai recunoaște pe oameni și chiar a pierdut o parte din prietenii sai. „Nu am acordat suficientă atenție primelor simptome, toate aceste filme de la televizor despre CEKA, despre Stalin … Ei încearcă chiar să justifice crimele lui Beria” – se plange Aleksievich. În opinia ei, nu toate aceste inițiative vin de la Putin, unele dintre ele vin din popor.

Svetlana Aleksievich nu se fereste sa critice „putinismul” – ideologia lui Vladimir Putin și a sustinatorilor sai. Atunci cand a ajuns la putere, Putin nu a spus oamenilor că este „mândru de realizarile democratice”, ci a vorbit în exclusivitate despre Marea Rusie și respectul pe care este datoare sa-l arate acesteia lumea intreaga. El a adoptat idee națională care lipsea sub Elțîn, și oamenii au plăcut-o. Dar intelectuali, inclusiv Aleksievich, au fost speriat pentru că se așteptau la altceva, nu la lozinci patriotice și „redistribuirea petrolului între oligarhi și prietenii lui Putin”.

„Odată cu sosirea capitalismului sălbatic și a sărăciei, care acum predomină, nu se știe ce va urma: fie o revolta a oamenilor, fie naționalism foarte puternic. În toate călătoriile mele în Belarus, Rusia, Ucraina și Kazahstan, am constatat că oamenii sunt foarte agresivi „- împărtășește scriitoarea observațiile sale.

„Însă atunci când trăiești sub un sistem autoritar, nu ai prea multă libertate de acțiune – spune cu regret Aleksievich. – Poţi obține trei premii Nobel, tot va fi insuficient sa fii auzit”.

