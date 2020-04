ALERTĂ / Un studiu făcut de cercetători germani arată că MULȚI oameni ar fi putut să dezvolte deja IMUNITATE la coronavirus, fiind infectați fără să știe

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor...

„Cred că cel mai important lucru pe care îl pot face toate guvernele pentru a lupta cu virusul este obținerea unor date de încredere”, a declarat Prof Streeck, liderul studiului, pentru The Telegraph. „Încă nu știm suficiente lucruri despre acest virus.” Autorii au declarat că descoperirile pot fi un motiv pentru începerea ridicării restricțiilor actuale și trecerea către faza de izolare a grupurilor vulnerabile și cu cel mai mare risc.

Nu este clar încă cât timp este activă imunitatea conferită în urma unei infecții. În ceea ce privește virusuri similare, imunitatea durează între un an și 18 luni.

„Rata de mortalitate mult mai mică în Gangelt se explică prin faptul că acest studiu detectează toate persoanele infectate, inclusiv pe cele fără simptome sau cu forme foarte ușoare ale bolii.”, au spus aceștia, citați de The Telegraph.

Dar cancelarul german, Angela Merkel, a spulberat iluziile în privința unui sfârșit timpuriu al carantinei, spunând: „Nu trebuie să fim nechibzuiți acum. Am putea distruge foarte repede ceea ce am obținut.”

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

