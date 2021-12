ALERTĂ! Au apărut cazuri de ciupercă neagră la pacienții post-COVID

Alertă în România! În plină pandemie, au apărut cazuri de ciupercă neagră la pacienți post-Covid.

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă” din București a anunțat că am avut șase cazuri de ciupercă neagră (mucormicoză), în România, în doar o lună de zile. Din păcate, cazurile au fost identificate la pacienții Covid.



Alertă în România! Cazuri de ciupercă neagră la pacienți post-Covid



„În spital, am avut, în 15 ani, doar patru cazuri de mucormicoză și suntem un centru cu adresabilitate mare. Acum, am avut șase cazuri într-o singură lună. Deci, clar, numărul acestora a crescut simțitor și ne așteptăm în continuare să mai identificăm astfel de cazuri de mucormicoză. Mare parte dintre aceștia erau pacienți diabetici, dar am avut și pacienți non-diabetici, care avuseseră tratamente cu doze mari de glucocorticoizi”, a declarat conf. univ dr. Răzvan Hainăroșie, director medical al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă” din București.

Medicii atrag atenția că, în timpul pandemiei de coronavirus, numărul pacienților diagnosticați cu mucormicoză a crescut simțitor. Într-o postare pe pagina de Facebook Ro Vaccinare, se arată că, dintre cei șase pacienți diagnosticați cu mucormicoză, patru au avut o evoluție favorabilă, unul a decedat, iar altul se află la Terapie Intensivă, după ce a fost operat.

De regulă, infecția cu mucormicoză a fost identificată la o lună, o lună și jumătate după ce pacienții s-au vindecat de COVID-19. Medicii spun că vârsta pacienților diagnosticați este în scădere.



Ce este ciuperca neagră?



Ciuperca neagră afectează sinusurile, creierul și plămânii și poate fi fatală pentru pacienții diabetici sau cu imunitatea scăzută (cancer, HIV/SIDA). Este cauzată de expunerea la o ciupercă care se găsește de obicei în pământ, în plante, bălegar, fructe sau legume putrezite. Printre simptomele care apar în cazul infecţiei se numără: nas înfundat şi sângerări, durere şi umflare a ochiului, pleoape căzute şi vedere înceţoşată sau chiar pierderea vederii. De asemenea, pe piele pot apărea pete de culoare neagră.

Potrivit statisticlilor, mucormicoza rinosinuzală are un indice de mortaliate cuprins între 36 și 40 la sută, în timp ce, în cazul mucormicozei pulmonare, indicele de mortalitate variază între 75 și 100%. De aceea, spun medicii, identificarea precoce a mucormicozei este extrem de importantă, iar inițierea tratamentului este esențială.

Boala nu este contagioasă, ceea ce înseamnă că nu poate fi răspândită în urma contactului cu oameni sau cu animale infectate.

Sursa: sinteza.org