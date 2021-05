ALERTĂ de moldovenism PRIMITIV! Popșoi (PAS): În R. Moldova locuiesc cei de etnia română și moldovenească

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 15 Mai 2021, ora: 18:02

In continuare am cateva observatii legate de PAS, care se auto-denumeste pro-UE si anti-coruptie. - Cati specialisti in buna guvernare, politici anti-coruptie, etc. se regasesc pe lista? A vrea sa combati coruptia depinde de actiuni, pe care trebuie sa le sugereze parlamentarii/in parlament....