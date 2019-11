Alertă! E război în Europa! Turcii au făcut cumplitul anunț

Oficialii țării au arătat că Turcia nu va păstra până la nesfârşit” prizonierii străini din gruparea Stat Islamic (SI) capturaţi în Siria şi în cele din urmă îi va trimite în ţările lor de origine, mai ales în cele europene, informează AFP, potrivit Agerpres. „În ceea ce-i priveşte de jihadiştii străini, noi îi vom păstra sub controlul nostru încă o anumită perioadă, apoi îi vom trimite în ţările lor”, a declarat ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu. „Nu vom putea să-i păstrăm la nesfârşit. (…) Nu suntem un hotel pentru membrii Daesh”, a insistat el, folosind acronimul arab pentru gruparea SI.

2019-11

