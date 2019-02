Alertă în Egipt VIDEO: Cel puțin 20 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit în gara din Cairo

Cel puțin 20 de persoane au murit și alte 40 au fost rănite ca urmare a unui incendiu izbucnit în gara din Cairo, capitala Egiptului, informează presa de stat, citată de Reuters. Potrivit unor surse ale forțelor de securitate, focul a izbucnit ca urmare a ciocnirii unui tren în stația centrală Ramses, scrie BBC News.



Zeci de ambulanțe și pompieri au venit imediat la fața locului.

Înregistrări video și fotografii postate online arată nori negri de fum deasupra gării și ceea ce par a fi trupuri carbonizate.

"Stăteam pe platformă și am văzut trenul intrând în viteză în barieră”, spune un martor ocular, Mina Ghaly, pentru Reuters. ”Toată lumea a început să fugă, dar foarte mulți a murit când a explodat locomotiva”, a mai spus martorul.

#BREAKING: At least 24 dead and 50 injured after a train accident, causing a fire, at Ramses Station in #Cairo #Egypt. pic.twitter.com/SLvUzGEIvF