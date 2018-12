ALERTĂ la MAE! Se acționează de URGENȚĂ. Situație tensionată pentru românii din Italia. DEMERS de ULTIMĂ ORĂ. UPDATE

Ministerul Afacerilor Externe precizează că autorităţile române urmăresc cu atenţie subiectul modificările legislative introduse în Italia cu privire la maşinile înmatriculate în altă ţară ale cetăţenilor rezidenţi străini.

UPDATE 19:00 - Demers de ultimă oră în sprijinul românilor care locuiesc în Italia și care riscă să rămână fără mașini, dacă nu își înmatriculează vehiculele în țara în care au reședința.

"În atenția dlui Matteo Salvini, Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne al Italiei

V-ati prezentat in fata propriilor alegatori cu sloganul „Italienii pe primul loc”, transmitand mesajul de prigonire in Italia a cetățenilor aparținând altor state ale Uniunii Europene, politica dumneavoastră e profund greșită și nu are nimic de-a face cu secolul în care trăim.

Recentele modificări pe care le-ați adus Codului Rutier italian, care interzic persoanelor ce au rezidenţa în Italia de mai mult de 60 de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate, sunt profund discriminatorii și îngrădesc libera circulație a cetățenilor europeni, un principiu fundamental înscris la articolul 45 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

În Italia locuiesc permanent sau provizoriu peste 1,2 milioane de cetățeni români care au contribuit în ultimii ani la bunul mers al economiei Italiei și care s-au integrat fără probleme în comunitățile pe care le deservesc. Popoarele noastre au o legătura unică, clădită în mii de ani, iar statele noastre au o cooperare strategică specială, motiv pentru care trebuie să privim cu grija la cetățenii noștri, nu să îi vânăm pe nedrept.

Cetățenii români care trăiesc în Italia trebuie să fie protejați, nu sancționați într-o manieră greu de înțeles. Conform noilor prevederi ale Codului Rutier italian, dacă ai mașină cu numere românești și permis italian, poliția îți ia numerele, te amendează pe loc cu minim 712 Euro si in cazul in care in termen de 180 zile nu inregistrezi masina sau parasesti Italia, masina se va confisca de catre Statul Italian. Legea trebuie respectata, dar nu vrem ca o măsură internă să afecteze cetățeni nevinovați, cu respect față de lege, pentru care Italia este a doua lor casă.

Este important ca niciun cetățean al Uniunii Europene să nu aibă sentimentul că este sancționat pe nedrept. Ar trebui să existe instituția prevenției pentru orice abatere care ține de siguranța rutieră internă.

Ați afirmat, în urmă cu câteva zile, că credeți în Europa, că Uniunea Europeană a fost un vis fantastic care e pe punctul de a fi distrus. Dacă nu doriți să rămâneți în istorie ca și autor al destrămării, al distrugerii acestui vis, vă solicit să găsiți de urgență o soluție pentru a opri această prigoană împotriva cetățenilor români care trăiesc în Italia.

Va solicit, domnule viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, să găsiți cele mai urgente soluții pentru ca cetățenii români să se simtă în siguranță și nediscriminați prin aplicarea noilor reglementări ce privesc siguranța rutieră.

09.12.2018

Cu considerație,

Deputat Eugen Tomac,

Președintele Partidului Mișcarea Populară", scrie Eugen Tomac, liderul PMP, în scrisoarea către Matteo Salvini.

Ministerul Afacerilor Externe adăugă faptul că Ambasada României şi oficiile consulare din Peninsulă acţionează pentru a preîntâmpina posibile discriminări ale cetăţenilor români.

Românii din Italia au scris sute de mesaje la postarea ambasadei României la Roma, în care își exprimă nemulțumirea față de modificările Codului rutier italian care interzice persoanelor cu rezidența în Italia să circule mai mult de 60 de zile cu o mașină înmatriculată în străinătate.

"Autorităţile române urmăresc cu atenţie subiectul modificărilor legislative introduse în legislaţia rutieră italiană prin Decretul-lege nr.113/2018. Astfel, Ambasada României la Roma a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile italiene de resort pentru a obţine clarificări cu privire la sfera de aplicare a prevederilor legislative. Misiunea diplomatică de la Roma şi oficiile consulare române de pe teritoriul Italiei acţionează pentru a preîntâmpina posibile discriminări ale cetăţenilor români şi vor acorda asistenţă consulară în cazul în care se vor constata măsuri abuzive din partea autorităţilor locale în aplicarea noilor prevederi legislative. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, Ambasada României la Roma a circulat în mediul on line informaţii cu privire la noile reglementări", evidenţiază comunicatul MAE. Totodată, MAE român precizează că "evaluează măsurile luate de autorităţile italiene pentru a se asigura că acestea sunt în deplină conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene relevantă şi nu afectează drepturile cetăţenilor români, luând în considerare efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea protejării drepturilor cetăţenilor români rezidenţi în Republica Italiană, inclusiv sesizarea Comisiei Europene cu privire la posibilele incompatibilităţi ale normelor recent introduse cu legislaţia europeană". Demersurile MAE vizează asigurarea că acţiunile autorităţilor italiene nu aduc atingere liberei circulaţii şi a tuturor drepturilor stabilite prin normele obligatorii ale Uniunii Europene, se adaugă în comunicat. "Totodată, reamintim cetăţenilor români că, în eventualitatea în care sunt afectaţi de un caz de încălcare a legislaţiei Uniunii Europene de către autorităţile unui alt stat membru, pot apela la asistenţa oferită de către serviciul SOLVIT, sistem informal de soluţionare a problemelor antrenate de nerespectarea legislaţiei Uniunii Europene de către autorităţile unui stat membru, astfel: - prin completarea formularului on line disponibil la adresa ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm - prin intermediul adresei de e-mail solvit@mae.ro - la numerele SOLVIT apelabile din străinătate: 0374300270 sau din România: 0800672507", se mai menţionează în comunicatul MAE.

