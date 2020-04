ALERTĂ LA MATERNITATE. 10 nou născuți confirmați cu COVID-19

Procesarea testelor pentru nou-născuții de la maternitatea Odobescu, parte a Spitalului Municipal Timișoara, a dus la confirmarea a informației că 10 bebeluși sunt infectați cu noul coronavirus. Conform primelor informații obținute de presa locală, cei mai mulți dintre ei sunt la această oră externați, iar mamele lor au fost testate și sunt negative.

Nelu Tătaru a solicitat Direcției de Sănătate Publică Timișoara să demareze de urgență o verificare la Spitalul Municipal cu privire la cazurile de nou născuți depistați pozitiv la COVID 19.

Din primele informații , la spitalul municipal au fost recoltate probe de la 49 de mame și tot atâția nou născuți în data de 01 aprilie 2020. Testele au fost lucrate în 5 și 6 aprilie 2020.

Rezultatele testelor arată un număr de 10 nou născuți pozitiv la COVID-19. Menționăm că testele mamelor acestor nou născuți sunt negative.

Loading...

Un număr de 9 mame împreună cu nou născuții lor au fost externate deja, in perioada 2- 4 aprilie 2020, în unitatea sanitară fiind în continuare internată o singură mamă.

Ministrul Tătaru a solicitat demararea de urgență a anchetelor epidemiologice, izolarea la domiciliu a persoanelor externate și retestarea tuturor persoanelor.

Cel mai probabil, bebelușii s-au infectat de la asistentele de la secția de neonatologie – terapie intensivă care au fost confirmate deja cu COVID 19. Până luni au fost confirmate la maternitaea Odobescu 12 cadre medicale și 12 mămici, scrie pressalert.ro.

Conform procedurii, bebelușii urmează să ajungă la clinica Bega a Spitalului Județean Timișoara cea care se ocupă de cazurile COVID 19.

Duminică, ziarul opiniatimisoarei.ro scria că maternitatea a fost închisă după ce a fost depistat focarul de coronavirus.

„Avand in vedere faptul ca in Sectiile de obstetrica-ginecologie si neonatologie ale Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara au fost confirmate 25 de cazuri COVID-19 pozitive (13 cadre medicale, 11 lehuze si 1 gravida), urmare a reevaluarii situatiei, DSPJ Timis a transmis urmatoarele recomandari:

• Restrangerea activitatii unitatii sanitare astfel incat sa fie asigurate doar urgentele

• Externarea pacientilor a caror stare de sanatate permite acest lucru, in urma unei evaluari individuale

• Efectuarea unei operatiuni de dezinfectie terminala in toata unitatea sanitara

• Organizarea turelor de personal si intarirea disciplinei astfel incat sa se minimizeze riscul transmiterii unor infectii intraspitalicesti.

• In cazul in care se impune, suplimentarea personalulului medico-sanitar cu personal delegat/detasat din alte unitati sanitare

• Asigurarea spatiilor de izolare pentru pacientele nou internate care sunt supuse testarii pentru COVID-19 pana la primirea rezultatului

• Izolarea personalului medical si auxiliar care a avut contact direct cu caz confirmat COVID-19, timp de 14 zile de la ultimul contact.

• Redirectionarea pacientilor depistati pozitiv in urma testului pentru COVID-19 catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta **Pius Brinzeu** Timisoara – Clinica Bega

• Izolarea contactilor de familie pentru o perioada de 14 zile in cazul pacientelor externate la cerere( 2 din judetul Timis, 1 judetul Arad, 1 judetul Caras Severin)

• Efectuarea triajului epidemiologic a personalului medico-sanitar la intrarea in tura

• Purtarea corecta a echipamentelor de protectie

• Respectarea protocolului de spalare a mainilor

• Respectarea procedurilor de spalare si dezinfectie (curenta si terminala)

• Respectarea circuitelor functionale pentru personal medical, pacienti, lenjerie, alimente si deseuri.

• Respectarea protocolului privind indepartarea si neutralizarea/distrugerea deseurilor infectioase.

• Instruirea personalului medico sanitar cu privire la metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID 19) actualizata”, a transmis duminică DSP Timiș.

Maternitatea Odobescu din Timișoara a fost închisă în momentul confirmarii primelor cazuri de infectare în randul cadrelor medicale. S-a trecut la dezinfectarea spatiilor si testarea tuturor cadrelor medicale si pacientelor, iar maternitatea a fost redeschisă dupa aproape 2 zile. Iata ca rezultatele testelor indica 25 de cazuri, potrivit DSP Timis. Mamicile infectate au fost transferate la Maternitatea Bega, dedicată ingrijirii celor cu COVID 19.