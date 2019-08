Alertă pe piața aurului: lingouri fals marcate, găsite inclusiv în seifurile unei mari bănci. Cine recurge la acest tertip și de ce

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

Prețurile ridicate ale aurului au dus la un avânt al mineritului neoficial și ilegal începând cu mijlocul anulor 2000. Fără ștampila unei rafinării prestigioase, acest aur ar intra în rețelele subterane de trafic sau ar fi vândut la un preț redus. Însă, piratând mărcile rafinăriilor elvețiene sau ale altor mari traderi, metalul care a fost extras în locuri care altfel nu ar fi legale sau acceptabile pentru Occident, precum anumite părți din Africa, Venezuela sau Coreea de Nord, poate fi introdus pe piață, iar banii obținuți să fie direcționați spre rețele criminale sau regimuri care se află sub sancțiuni internaționale.

Lingourile false de aur sunt relativ comune în industria aurului și adesea destul de ușor de detectat, având în vedere că sunt bucăți de metal ieftin placat cu aur. Însă, în cazul de față, falsurile sunt mai subtile. Aurul este real și are o puritate mare și doar marcajele sunt falsificate.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)