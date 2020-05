Alesia Cobasnian: „Știu că Basarabia este pământ românesc”

Alesia Cobasnian, o fetiță de 12 ani din Constanța, postase pe o rețea de socializare la 1 decembrie 2018, cu prilejul celor 100 de ani ai României, un desen al său în care e reprezentat un ochi foarte frumos, sub el se prelinge o Lacrimă tricoloră.



Imaginea devenise virală pe internet. Desenul cu Lacrima tricoloră a apărut și la parada organizată în București de Ziua Marii Uniri. Imaginea a adunat sute de comentarii și felicitări îndată după ce a fost postată, mii de oameni au distribuit-o.



Imagini simbolice, desenate de Alesia Cobasnian

Am căutat-o atunci pe Alesia Cobasnian, am găsit-o și am aflat că ea esten primăvara anului 2020, imediat după declanșarea pandemiei provocate de noul coronavirus, Alesia Cobasnian a făcut încă un desen care s-a bucurat, de asemenea, de un succes răsunător. În desen e conturat tot un ochi foarte expresiv, dar de data aceasta e cu mască purpurie și în jurul lui plutesc sfere cu țepi, amenințătoare – molecule de Covid-19.

Vă propunem să priviți cu atenție acest ochi asaltat de către dușmănoasele molecule de coronavirus și să apreciați curajul foarte tinerei pictorițe, siguranța și precizia liniilor, rafinamentul coloritului.



„Ochiul asaltat de Covid”, desen de Alesia Cobasnian, 13 ani, Constanța



Alesia Cobasnian a împlinit, între timp, 13 ani. Ea este elevă la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Doamna Doinița Pindic Mirea, diriginta fetiței, ne-a povestit despre discipola sa: „Alesia Cobasnian este eleva Colegiului Național de Arte din clasa a 5-a, specialitatea Arte vizuale (desen). Eu sunt diriginta ei și profesoara de română. Este un copil deosebit, cu rezultate foarte bune, e printre premianții clasei, cu o medie foarte mare. Este o fire sensibilă, pasionată de desen. Oricând are puțin timp liber, ea desenează. Toate lucrările pe care le-am văzut sunt pline de viață, „însuflețite”, se vede că face totul cu pasiune. Au ceva aparte lucrările ei, atrag atenția imediat. La orele de română, de multe ori, îmbinăm literatura cu desenul și obținem lucruri extraordinare, iar copiii sunt foarte încântați. Despre Alesia, nu pot spune decât ca este minunată, făra să exagerez, și sunt bucuroasă că o cunosc și că a ales să vină la școala noastră”.



Alesia Cobasnian, autoarea Lacrimei tricolore și a desenului despre Covid-19



Alesia Cobasnian: „Nu mi-a fost frică să desenez coronavirusul”

Am discutat pe cale virtuală cu Alesia Cobasnian după ce ea și-a prezentat publicului desenul cu ochiul atacat de Covid. Mi-a spus că nu i-a fost frică să deseneze coronavirusul pentru că e protejată, stă în casă. A munict o zi întreagă la desen. Am întrebat-o ce crede despe situația actuală și mi-a mărturisit: „Îmi pare destul de gravă situația din lume avand în vedere puterea virusului. Chiar și un prieten din copilărie al tatălui meu s-a infectat de covid și a fost internat la spital. În unele momente mă apucă teama de coronavirus, dar stau în casă și încerc să-mi ocup timpul. Sper ca toata lumea să facă asta, însă am văzut că mulți nu respectă regulile și cred că e periculos”.

În perioada stării de urgență Alesia Cobasnian rămâne activă și creativă: „De obicei fac schițe, desenez. Am primit teme la română și matematică și teme de la doamna profesoară de desen. Am schițat în creion ouă de Paște. De asemenea, desenez și pictez lucruri care îmi plac sau mi se par interesante”.

Alesiei îi place mult să se joace și cu surioara sa: „Pe sora mea o cheamă Ioana Teodora Cobasnian. Nu este încă la Colegiul de Arte, deoarece este abia în clasa a 4-a, dar face balet online cu o profesoră de balet din București. Am vizionat împreună cu sora și cu mama mea mai multe spectacole de balet difuzate online, două dintre ele în premieră, pe canalul de youtube al Teatrului Balșoi din Moscova. Citim și cărți. Una dintre cărțile citite este „Făuritorul de baghete magice” de Ed Masessa, foarte interesantă”.

Am mai întrebat-o pe Alesia despre bisericile din Constanța, ea mi-a răspuns: „Majoritatea sunt uluitoare. Nu am icoane preferate, dar când eram mică, obișnuiam să mă ducă bunica la o biserică unde icoana Maicii Domnului ma uimea de fiecare dată. Anul acesta am sărbătorit Paștele cu mai puțini membri, dar am fost în famile totuși (părinții Alesiei sunt Luminița și Laurian Cobasnian – n. n.). Eu înțeleg prin Înviere răspândirea fericirii și a bucuriei că Iisus a înviat”.

Bunicul Alesiei, Boris Cobasnian, e născut în Basarabia

Alesia avea doar 5 anișori când bunelul său, Boris Cobasnian, a murit. Însă fetița îi păstrează o amintire luminoasă: „Era o persona deosebită, se distingea de cum intra în cameră și era foarte cunoscut și respectat. Îmi amintesc că era foarte drăguț cu mine. Când aveam 3, 4 ani ani mă punea să număr și pentru fiecare număr pe care îl știam, îmi dădea câte un leu. Mă străduiam de fiecare dată să știu mai mult și ne amuzam împreună, era foarte haios”.

Am mai întrebat-o pe Alesia cum și-a descoperit vocația pentru desen. „Pur și simplu desenam de mică. Îmi place foarte mult să desenez, să creez. Totul vine din imaginație”, mi-a spus Alesia.

Când va fi mare, vrea să se facă arhitect sau designer. Ce cunoaște despre Basarabia? „Știu că Basarabia este pământ românesc și că bunicul e de acolo. Mi-ar plăcea cândva să văd casa în care s-a născut, dacă mai există. Din păcate, nu am cunoscut foarte bine familia bunicului din partea cealaltă, nu am fost niciodată la Chișinău”, ne spune Alesia.

Amintim unele repere din biografia artistică a bunicului său Boris Cobasnian. S-a născut pe 9 martie 1926 în satul Petroșani, județul Bălți, Basarabia. Tatăl său, părintele Visarion, dirija corul bisericii din sat. Boris și-a început studiile muzicale la Şcoala Normală „Mihai Viteazul” din Chişinău. Când a început războiul, Şcoala Normală a fost nevoită să se refugieze la Arad. În anul 1947, Boris Cobasnian a devenit student la Conservatorul din Bucureşti. În 1960, a fondat renumitul cor „Vox Maris” din Constanţa, cu care a obţinut premii la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale (Italia, Germania, Ungaria, Spania). A compus piese corale, a avut sute de discipoli. A predat muzica religioasă la Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanța. A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Între compozitorul Boris Cobasnian și actorul basarabean Vladimir Cobasnean a existat o asemănare fizică uimitoare. E suficient să-i vezi doar pe fotografie, ca să-ți dai seama că sunt frați drepți. Vladimir Cobasnean a debutat la Teatrul de Păpuși „Licurici”, după care s-a înscris în trupa de balet a Teatrului Muzical-Dramatic „A.S. Pușkin” din Chișinău. A activat la Teatrul Epic de Etnografie si Folclor „Ion Creangă”, apoi a lucrat ca actor, până în ultimul an de viață, la Teatrul Național „M. Eminescu” din Chișinău. A fost de asemenea profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

O mlădiță din neamul Cobasnian trăiește, studiază artele și desenează lucrări minunate pe țărmul Mării Negre, la Constanța. Ea, o copilă de 13 ani, a creat niște imagini-simbol ce poartă amprenta vremurilor pe care le trăim. Îți mulțumim, Alesia Cobasnian!