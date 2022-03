Alexandr Lukașenko, aliat al Kremlinului, a semnat o decizie de modificare a Constituției Belarusului

Liderul din Belarus, Alexandr Lukașenko, un aliat al Kremlinului, a semnat o decizie de modificare a Constituției Belarusului. Potrivit CEC, această decizie a fost susținută de 82,86% dintre cei care au votat la referendumul din 27 februarie, relatează NEXTA pe canalul de Telegram, transmite









Principalele schimbări vor fi respingerea neutralității și eliberarea președintelui de responsabilitate pentru orice acțiuni pe care le-a comis în acest post. Cel puțin 525 de persoane au fost reținute în Belarus la protestele din ziua alegerilor din 2020.

Referendumul din Belarus: fostul stat sovietic, aliatul actual al Kremlinului, ar putea readuce arme nucleare pentru prima dată de când a renunțat la ele după căderea URSS Referendumul din Belarus pentru abandonarea statutului de ţară non-nucleară desfășurat la 28 februarie a trecut.



Votul deschide calea pentru ca fostul stat sovietic şi actualul aliat al Kremlinului să obţină arme nucleare pentru prima dată de când şi-a câştigat independenţa în 1990. De asemenea, referendumul cimentează şi perioada în funcţie a lui Lukaşenko până în 2035. El este la putere din 1994. Între 1994 şi 1996, fostele state sovietice Belarus, Ucraina şi Kazahstan au convenit să renunţe la armele nucleare în schimbul asigurărilor de securitate – asigurări care acum au fost încălcate. Prin această modificare a Constituţiei, armament nuclear urmează să fie instalat în Belarus, după ce Minskul l-a abandonat în urma căderii Uniunii Sovietice.

Acest lucru sporeşte tensiunile, în contextul în care preşedintele Aleksandr Lukaşenko susţine agresiunea militară a omologului său rus Vladimir Putin în Ucraina, în pofida faptului că pozează ca mediator în conflict. Ar putea aduce armele nucleare înapoi pe pământul Belarus pentru prima dată de când țara a renunțat la ele după căderea Uniunii Sovietice și ridică miza într-un moment în care Lukașenko a rămas în urmă atacului militar al președintelui rus Vladimir Putin asupra Ucrainei.

Putin a ordonat duminică ca forțele ruse de descurajare nucleară să fie puse în alertă maximă într-o escaladare dramatică a tensiunilor cu Occidentul.

Lukașenko a spus duminică, vorbind la o secție de votare, că ar putea cere Rusiei să returneze armele nucleare în Belarus.

Occidentul a spus că nu va recunoaște rezultatele referendumului care are loc pe fondul unei represiuni ample împotriva oponenților interni ai guvernului. Protestatarii care cer noi alegeri și înlăturarea lui Lukașenko s-au confruntat cu represiunea din partea autorităților, cu peste 35.000 de persoane arestate și mii de bătuți brutal.

Personalități-cheie ale opoziției, inclusiv Sviatlana Tsikhanouskaya, principala candidată a lui Lukașenko la alegeri, au părăsit țara în mijlocul reprimării, împreună cu mii de belaruși, comunică aljazeera.com.



Tsikhanouskaya le-a cerut belarușilor să folosească votul referendumului pentru a protesta împotriva războiului împotriva Ucrainei.

„De multă vreme nu am știut cum să încep acest recurs. Pentru că cum poți cere acțiuni curajoase de la oameni care trăiesc în frică de un an și jumătate? Războiul în care am fost târâți a început acum două zile”, a spus ea într-o adresă specială.

Pe parcursul zilei de duminică, numeroase videoclipuri și fotografii postate pe rețelele de socializare au surprins mulțimea scandând „Nu războiului”.