Alexandr Slusari: „Este o bătaie de joc ceea ce face fostul guvern al lui Dodon”

Europa Liberă: Și cine și cum ar putea să asigure interimatul guvernului?

Alexandru Slusari: „Numai cu această componență a guvernului, incompletă și cu competențele limitate. Din punctul meu de vedere, este o bătaie de joc ceea ce face fostul guvern al lui Dodon, dar era de așteptat acest lucru. Cu părere de rău, noi știm cu cine avem de a face. O să avem acest guvern interimar în frunte cu Gaiciuc, probabil sau nu știu în frunte cu cine, cu jumătate din miniștri lipsă și cu toate lipsurile respective. Am vorbit, am analizat toate aceste probleme prin prisma lipsei acordului cu Fondul Monetar Internațional, că putem să pierdem un program foarte avantajos pentru noi, gestionarea crizei pandemice, că după 31 decembrie nici nu-i clar cine este președintele Comisiei Naționale Extraordinare în domeniul sănătății, rămâne problema fermierilor, este evident că jumătate de an ei nu vor primi niciun ajutor și sunt și alte momente legate de poliția lui Voicu, care o să închidă ochii la coruperea alegătorilor, la mulți agenți ai lui Dodon, care au fost desemnați în teritoriu. Sunt mai multe riscuri aici, desigur și, dincolo de dorința noastră a alegerilor anticipate, noi ca oameni responsabili am analizat sub toate aspectele aceste riscuri și am făcut schimb de opinii cu dna președintă.”

Europa Liberă: Credeți că mai poate fi rugat dl Chicu să rămână în funcție?

Alexandru Slusari: „Vedeți că aici iarăși noi nimerim într-o situație foarte bizară, după ce am cerut mai mult de un an demisia lui și spuneam că este un guvern-catastrofă, acum să venim și să-l rugăm pe dânsul. Noi trebuia să fim pregătiți de asemenea situații în care dl Chicu pleacă și Dodon se va ocupa cu sabotajul.”

