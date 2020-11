Alexandr Slusari: „O coaliție PSRM+Șor ar fi SINUCIGAȘĂ pentru Dodon și PSRM”

Alexandru Slusari: „Asta-i problema PSRM. Dacă PSRM vrea să meargă mai departe cu acest «сбитый лётчик» (pilot doborât), asta-i treaba PSRM. Eu nici nu știu, să spun că îmi pare rău sau îmi pare bine, dar acesta-i dreptul intern al PSRM-ului, nu mă vizează, dar prin aceste gest PSRM trebuie să înțeleagă că în cadrul parlamentului se complică situația în privința la orice discuție. Eu nu am de gând să discut nu doar cu Igor Dodon, eu nu am de gând și Platforma DA nu are de gând să discute ceva cu PSRM condus de Igor Dodon. Igor Dodon este un personaj toxic, un agent de influență, un simbol al corupției și cu dânsul în frunte mi se pare că PSRM nu are șanse, dar asta-i problema lor.”

Platforma DA nu va discuta formarea unei coaliții largi cu PSRM

Alexandru Slusari: „Noi discutăm în parlament pe marginea proiectelor de legi. Eu iarăși, spre deosebire de dl Filip, Platforma DA nu va discuta formarea unei coaliții largi cu PSRM. Să fie clar acest subiect și să punem punct, întrucât atâtea fake news-uri, insinuări, știri false au fost în campania electorală împotriva lui Andrei Năstase și Platformei DA că iată-iată el va fi desemnat prim-ministru, că iată noi o să facem coaliție, că iată... Și după ce s-a terminat campania, nimeni nici nu și-a cerut scuze. Foarte multă presă, aparent independentă, a făcut acest lucru și mie îmi pare rău, dar iată dacă să punem punct, spunem tranșant: Platforma DA nu va discuta subiectul coaliției largi cu PSRM. Punct.”

Europa Liberă: Dl Slusari, dar dacă nu există o coaliție, o alianță, o majoritate parlamentară, guvernul Chicu poate să-și prelungească mandatul?

Alexandru Slusari: „Teoretic, da; iarăși, practic, nu văd cum, dacă nu există votul permanent pentru dânșii. Teoretic, Igor Dodon poate să meargă pe linia guvernului minoritar, dar guvernul minoritar, dacă tu ai declarat guvernul minoritar, asta încă nu înseamnă nimic. În fiecare zi, guvernul furnizează proiecte de legi și aceste proiecte de legi trebuie să fie votate și se vede zilnic cine votează și dacă o săptămână, două, trei, patru aceste proiecte sunt votate de PSRM și fracțiunea Șor, asta-i coaliția. Și poți nega cât vrei, dar deja acest guvern este susținut de coaliția PSRM-Șor. De atâta, eu cred că acest gest ar fi sinucigaș pentru Dodon și PSRM, dar dacă o să meargă la așa ceva, îi privește, dar dacă nu, în momentul în care guvernul nu are sprijinul în parlament, vine cu un proiect, două, trei, patru și proiectele sunt respinse și, din contra, apare majoritatea situativă din alte fracțiuni care promovează alte proiecte de legi contrar poziției guvernului, acest guvern, mai devreme sau mai târziu, trebuie să plece. Din punctul meu de vedere, dacă ar exista un pic de etică politică la cei de la guvernare, imediat după validarea mandatului Maiei Sandu la Curtea Constituțională, guvernul Chicu trebuia să demisioneze.”

