Alexandr Stoianoglo și-a cumpărat o mașină nouă. Cât costă achiziția?

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, cercetat penal pentru infracţiuni de corupţie şi abuz în serviciu, şi-a cumpărat anul trecut un automobil nou. Este vorba de un Hundai Tucson, fabricat în 2021, care l-a costat pe Stoianoglo 575.000 de lei, transmite Anticoruptie.md.

În Declaraţia de avere şi interese personale pentru anul 2021, Alexandr Stoianoglo a raportat că anul trecut a vândut cu 380.000 de lei automobilul Hyundai Tucson, fabricat în 2017. Procurorul general suspendat a raportat pentru 2021 venituri din salariu de 355.527 de lei, din activitatea didactică - de 3182 de lei, iar 28.000 de lei le-a câştigat din locaţiunea încăperii de 60 de metri pătraţi, în care se găseşte salonul de frumuseţe Opium.

Anterior, salonul se afla la balanţa întreprinderii Ţvetana Curdova SRL, fondată şi administrată de soţia lui Stoianoglo. Anul trecut, după publicarea investigaţiei despre afacerea Ţvetanei Curdova de către Centrul de investigaţii Jurnalistice din Moldova, întreprinderea a fost lichidată. Cu toate acestea, salonul de frumuseţea Opium continuă să funcţioneze, iar la numărul de telefon indicat pe pagina de facebook continuă să răspundă Ţvetana Curdova.

De asemnea, Alexandr Stoianoglo a mai raportat pentru anul trecut apartamentul de 161 de metri pătraţi, procurat în 2003 cu 942.047, precum şi un automobil mai vechi, Mitsubishi Outlander, procurat în 2007.

Vă amintim că anul trecut Stoianoglo a avut cheltuieli suplimentare în legătură cu nunta fiicei sale, evenimentul fiind sărbătorit la o vinărie din raionul Ştefan Vodă. În declaraţia de avere al lui Stoianoglo nu se regăsesc întreprinderile Verlok Development Inc şi Jet Business Limited pe care le-ar fi înregistrat anul trecut Veaceslav Platon pe numele Ţvetanei Curdova.

Jurnaliştii de investigaţie de la from-ua.com au colectat dovezi care demostrează faptul că companiile lui Platon Jet Business Limited și Verlok Development Inc. există active de milioane de dolari. Aceste companii erau acționari ai Moldindconbank. Jet Business Limited deținea 186.768 acțiuni ale Moldindconbank, care reprezenta 3,76% din capitalul său autorizat. Iar Verlok Development Inc deținea 224.370 acțiuni ale Moldindconbank, care reprezenta 4,52% din capitalul său autorizat. Valoarea totală de piață a acestor blocuri de acțiuni deținute de Jet Business Limited și Verlok Development Inc a fost estimat la peste 10 milioane de dolari SUA.Jurnaliştii ucraineni au mai scris că Stoianoglo în complicitate cu Platon au implementat o schemă prin care Ţvetana Curdova urma să primescă de la stat cele 5.500.000 USD. La baza acestei scheme sta eliberarea lui Platon din închisoare şi retragerea acuzaţiilor în dosarul în care afaceristul a fost condamnat la 18 ani de închisoare. În baza deciziei judecătoreşti de achitare, lui Platon urmau să-i fie restituite bunurile confiscate. Astfel, Platon se alegea cu libertatea şi o bună parte din averea sa care i-a fost confiscată, iar Stoianiglo, cu 5,5 milioane de dolari.

Amintim că, la începutul lunii octombrie a anului trecut, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe procurorul anticorupţie Victor Furtună să investigheze acuzaţiile aduse de deputatul Lilian Carp la adresa lui Alexandr Stoianoglo. Parlamentarul a depus cu câteva zile înainte o sesizare în care îl acuza pe procurorul general de corupere pasivă și abuz în serviciu.

Tot în aceeaşi zi, Victor Furtună a dispus pornirea urmăririi penale pe numele şefului Procuraturii Generale, suspendarea din funcţie a lui Stoianoglo, precum şi a adjuncţilor săi.

Ulterior, seara târziu, Alexandr Stoianoglo a fost reţinut pentru 72 de ore. Ca rezultat, acesta a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

La moment, Alexandr Stoianoglo se află sub control judiciar, fiind învinuit pe cinci capete de acuzare.

Sursa: Anticoruptie.md