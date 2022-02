Alexandr Stoianoglo rămâne sub control judiciar încă 30 de zile

Luni, 7 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul procurorului Victor Furtună și a decis prelungirea cu încă 30 de zile a controlului judiciar pentru procurorul general suspendat din funcție, Alexandr Stoianoglo.

Informația a fost confirmată de Mariana Cherpec, procuror de la Procuratura Generală, responsabilă pentru comunicarea cu reprezentanții mass-media, transmite Știri.md cu referire la replicamedia.md.

„Astăzi, 7 februarie 2022, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorului desemnat de CSP, Victor Furtună, cu privire la prelungirea măsurii preventive sub forma de liberare provizorie sub control judiciar aplicată în privința procurorului general suspendat, pe un termen de 60 de zile. În rezultatul examinării, magistrații au admis parțial demersul procurorului și au dispus prelungirea măsurii preventive sub forma de liberare provizorie sub control judiciar pe un termen de 30 de zile”, a comunicat Mariana Cherpec.

Încheierea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 3 zile. Magistrații Curții de Apel au anulat, joi, 9 decembrie, decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care s-a prelungit arestul la domiciliu, și au emis o nouă hotărâre prin care Alexandr Stoianoglo este plasat sub control judiciar.

Ulterior, la 4 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis prelungirea cu încă 30 de zile a controlului judiciar. De la 8 octombrie și până la 9 decembrie, procurorul general suspendat din funcție s-a aflat în arest la domiciliu, măsura fiindu-i prelungită de câteva ori de instanțele de judecată. Totul după ce, la data de 5 octombrie, Consiliul Superior al Procurorilor a admis, după mai multe ore de dezbateri, pornirea urmăririi penale pe numele procurorului general, Alexandr Stoianoglo, vizând pretinsele acțiuni ilegale.

Tot la ședința CSP s-a decis suspendarea sa din funcție. Stoianoglo a fost reținut pentru 72 de ore, în urma unor percheziții efectuate la biroul său de la PG și la domiciliu, iar la 8 octombrie acesta a fost plasat pentru 30 de zile în arest la domiciliu prin decizia primei instanțe. Ulterior, procurorul Furtună a contestat decizia magistraților, cerând arest în penitenciar, însă solicitarea i-a fost respinsă. Potrivit procurorului de caz, Victor Furtună, în dosarul de învinuire în care este vizat Alexandr Stoianoglo „sunt cinci capete de acuzare care sunt „extrem de grave” și prevăd pedeapsă cu închisoarea”.

Totodată, procurorul desemnat de CSP pe cazul lui Alexandr Stoianoglo, Victor Furtună, a informat la 9 noiembrie, despre încheierea urmăririi penale pe un capăt de acuzare ce îl privește pe procurorul general suspendat din funcție, căruia îi este imputată comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (3) lit. b) Cod penal - depășirea atribuțiilor de serviciu. Pe acest capăt de acuzare, lui Alexandr Stoianoglo îi este incriminat că la eliberarea din funcție a procurorului Nicolae Chitoroagă, cunoscând că la acel moment se efectua urmărirea penală în privința persoanei respective și acesta avea statut de învinuit, cunoscând că, în conformitate cu prevederile legale, în asemenea cazuri se suspendă achitarea indemnizației de concediere procurorilor care demisionează, intenționat a acționat contrar prevederilor legale și a dispus achitarea indemnizației de concediere în mărime de 163.990,13 lei și a prejudiciat bugetul Procuraturii.

Alexandr Stoianoglo a respins categoric cele incriminate.