Alexandru Nevzorov: ARTA DE A JEFUI MORMINTE

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Ucraina a depus o cerere interstatală la CEDO împotriva Federației Rusie privind încălcarea drepturilor marinarilor ucraineni arestați in data de 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerci. Anunțul a fost făcut de către Vice Ministrul Justiției al Ucrainei...

Laura Codruţa Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată din funcţia de procuror-şef al DNA, plângerea fiind depusă în luna decembrie a acestui an. În plângere se arată că au fost atacate drepturile omulu

„Altul este adevăratul motiv pentru care aceștia zbiară! Toate aceste povești, ascund crudul adevăr: Patriarhia Rusă are 13 mii de parohii. Fiecare parohie aduce un venit in funcție de evenimentele bisericești de la a 2 până la 10 milioane ruble lunar! Acesta înseamnă 65 miliarde de ruble absolut neimpozabile anual!”

”Principala isterie a săptămânii, o reprezintă urletul ca din gură de șarpe al preoțimii rusești împotriva acordării Tomosului Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Preoțimea rusă zbiară ca niște jefuitori de morminte, cărora le-a scăpat prada din mâini. Critica pe care aceștia o aduc Tomosului ucrainean, precum că nu ar fi legitim, sau că ar avea alte carențe, sună cel puțin ridicol! Cine sunt cei care aduc aceste acuzații? Acei care in general nu au nici un fel de Tomos și care la ora actuală sunt o structură canonică absolut ilegală!” - a declarat Nevzorov.

