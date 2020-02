Alexandru Oleinic: „Dreptul importatorilor de a dicta prețurile la produsele petroliere este incorectă în raport cu consumatorii”

Parlamentul va examina o inițiativă legislativă a deputatului independent Alexandr Oleinic, potrivit căreia procesul de stabilire a prețului de comercializare a produselor petroliere va fi gestionat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Deputatul Alexandru Oleinic spune că metodologia care există astăzi, care lăsa la latitudinea importatorilor de produse petroliere să stabilească prețurile, este incorectă în raport cu consumatorii. Alesul poporului mai spune că modificările din legislație în 2018 au fost de conjunctură, care au dus la disfuncționalitatea pieței petroliere.

„Inițiativa legislativă pe care am propus-o vine după o analiză mai largă a pieței petroliere. Avem un mediu concurențial imperfect format pe această piață, iar acest fenomen are repercusiuni asupra tuturor consumatorilor de produse petroliere. În acest proiect am propus o metodologie de formare a prețurilor care sunt în mai multe state din regiune. Desigur cea mai bună soluție este liberalizarea totală a pieței petroliere, dar ea este posibilă în state unde există rafinării de prelucrare a țițeiului și infrastructura necesară”, a punctat Alexandru Oleinic.

Autorul inițiativei consideră că modificările propuse, prin care ANRE va stabili prețurile pe piață, vor contribui la crearea unui mediu concurențial echitabil, în special în raport cu companiile mici, asigurarea stabilirii unor prețuri cât mai juste la aceste produse, ținând cont de fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale.

Potrivit unor date prezentate de ANRE, în Moldova există 123 de agenți economici care dispun de licență pentru comercializarea produselor petroliere și 710 stații de alimentare cu produse petroliere în țară. În structura vânzărilor 70,3% o constituie motorina, 20,8% - benzina și 8,9% - gazul lichefiat. ANRE verifică doar un parametru, respectarea ratei de 10% de rentabilitate anuală a titularilor de licență.