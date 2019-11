Alexandru Oleinic: Evenimentele din ultimele zile ne-au demonstrat, o dată în plus, că alianțele la noi se formează doar situațional

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare...

„Astăzi clasa politică din Moldova a mai picat o dată testul maturității politice… Evenimentele din ultimele zile ne-au demonstrat, o dată în plus, că coalițiile/alianțele la noi se formează doar situațional, având la bază interesul îngust de partid, aroganța personală sau egoismul corporativ al unui grup de persoane pentru atingerea unui scop limitat. Dar cum rămâne cu ȚARA? Omul politic român Ion I.C. Brătianu, mai bine de 100 ani în urmă, spunea că ”politica îți poate da din când în când satisfacții și onoruri, dar pentru un om iubitor de țară și conștient de răspunderile sale, politica este un șir neîntrerupt de griji și jertfe, un drum pe care ești sortit să culegi mai multă nedreptate decât răsplată”. Dar aceasta nu este valabil pentru clasa politică de la noi….”, a scris Oleinic, într-o postare pe o rețea de socializare. https://tribuna.md/2019/11/12/alexandru-oleinic-evenimentele-din-ultimele-zile-ne-au-demonstrat-o-data-in-plus-ca-aliantele-la-noi-se-formeaza-doar-situational/

