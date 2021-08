Alexandru Pînzari: ,,Arestul preventiv e ilegal, și acuzațiile ce mi se aduc sunt nefondate"

Fostul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, comentează arestul său într-un interviu și susține că motivele ar fi cu totul altele decât cele invocate oficial.

"Toate acțiunile mele au fost perfect legale și cei ce instrumentează dosarul cunosc perfect acest lucru. Ca să nu mai vorbim deja că arestul preventiv e o măsură extremă, care se aplică în condiții strict stabilite de lege. În cazul meu, nici vorbă de astfel de condiții nu este. Deci, și arestul preventiv e ilegal, și acuzațiile ce mi se aduc sunt nefondate", afirmă Pînzari.

Întrebat dacă este posibilă o legătură între arestul său cu schimbarea noii puteri politice în țară, Pînzari spune că aici ar trebui acceptat orice scenariu și ar fi regretabil dacă cineva ar fi ales să-și facă astfel imagine.

"Cu siguranță, în timp adevărul va ieși la iveală, dar, repet, sincer mi-ar părea rău dacă ceea ce mi se întâmplă este în legătură directă cu schimbarea puterii în Moldova. Admit ideea că activitatea mea politică a deranjat pe cineva, dar nu sunt omul care să arunc declarații fără a avea probe. Voi examina lucrurile și din acest punct de vedere, or, dacă există interes politic, mai devreme sau mai târziu, acest lucru va ieși la iveală. Dar, totodată, admit ideea că și precedenta mea activitate a deranjat pe mulți șmecherași, care acum, sub motive inventate, încearcă să se răzbune.Fiind în fruntea IGP, multora le-am stricat schemele ce le aduceau venituri fabuloase" a mai adăugat acesta.

În cadrul interviului, Pînzari a negat că ar fi avut vreo legătură arestul său și afacerile, și de asemenea a mai menționat că nu a avut nicio activitate de business. Amintim că, Alexandru Pînzari a fost reținut, vineri, 30 iulie. În acest dosar este vizat și președintele Federației de lupte FEA, Dorin Damir, de asemenea și șeful IP Bălți, Valeriu Cojocaru.

Pînzari, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook, unde scrie: ,,Un lucru vreau să vă zic acum, eu răspund de fiecare acțiune a mea și sunt responsabil doar de ceea ce am făcut, nu de ceea ce “li se pare unora”. Astfel, pe cazul dat, legislația nu am încălcat, iar tot ceea ce trebuie să comunic celor care gestionează cazul voi comunica și voi fi maxim transparent și deschis”.