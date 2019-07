Alexandru Pinzari a reactionat, dupa afirmatii lui Andrei Nastase. Ex-seful de la IGP spune ca a dat declaratii in baza materialelor privind presupusa uzurpare a puterii de stat.



Alexandru Pinzari: "Ma suna presa sa comentez noile acuzatii din partea ministrului de interne, despre...nu am inteles ce anume. E o situatie mai mult decat ciudata, aproape ca stupida. Am fost citat pentru ziua de azi in baza materialelor privind presupusa uzurpare a puterii de stat. Azi am mers si am dat declaratii pe cazul dat, apoi am vazut in presa ca...s-ar pune la cale ceva, nu stiu ce.

Sunt uluit de faptul cum un ministru lanseaza in spatiul public speculatii si minciuni doar ca sa mai aiba un motiv informational si sa fie preluat de presa.

Vad ca nici nu se oboseste sa verifice informatiile mai intai de toate, sa se documenteze catusi de putin.

Regret acest fapt si subliniez odata in plus: Politia nu trebuie sa faca politica, ci sa asigure ordinea publica in tara, sa prinda infractorii, sa fie preocupata de linistea si siguranta fiecarui cetatean."

Astazi, Andrei Nastase a spus ca procurorul general interimar, Igor Popa, l-a chemat la el in birou pe Alexandru Panzari si pun la cale o crima odioasa. Declaratiile au fost facute intr-un Live pe Facebook.

http://protv.md