Alexandru Pinzari: „Nu e totul pierdut înca"

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Patru adolescenţi din Marea Britanie vor fi judecaţi, sub acuzaţia de atac homofob, dar şi alte infracţiuni, după ce au agresat două tinere care au refuzat să se sărute în faţa lor, într-un autobuz londonez, informează BBC.

Alexandru Pinzari: "Astazi aduc sincere felicitari domnului Dorin Purice si domnului Ianos Erhan pentru numirea lor in functiile de secretari de stat! Tin sa mentionez ca domnul Ian Erhan este unul dintre profesionistii care s-a impus mult pe dimensiunea dezvoltarii sistemului de instruire al politistilor, la care am participat personal. Hai colegi! Nu e totul pierdut inca..." Sursa: pagina oficiala pe FB a lui Alexandru Pînzari

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)