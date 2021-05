Alexandru Săraru: „AUR a dat românilor încă un patriot adevărat. După George Simion, Vlad Bilețchi este un naționalist adevărat în Moldova”

Alexandru Săraru, analist politic, a venit în emisiunea Știrea Zilei prezentată de Doina Grosu pentru a discuta despre noul partid din stânga Prutului – Alianța pentru Unirea Românilor, despre 9 mai – ziua Independenței României și despre uciderea ursului Arthur de către prințul austriac. Urmăriți emisiunea pe Facebook aici.

Domnul Alexandru Săraru vorbește despre evenimentul istoric creat de Alianța pentru Unirea Românilor de a avea același partid pe ambele maluri ale Prutului: “AUR deja face istorie și să nu uităm că a primit la alegerile din 6 Decembrie peste jumătate de milion de voturi. Istoria va studia această ascensiune rapidă a partidului AUR. În Republica Moldova vor fi unele partide care vor dispărea după alegeri, iar toți sunt în mari fibrilații pentru că îi sperie această canditatură a partidului AUR. Partidele care au fost până acum în Parlamentul Moldovei nu vor avea 50% la alegerile din 11 Iulie și vor avea nevoie de alianțe, deoarece nu vor putea să își facă “guvernul meu” cum spunea Klaus Iohannis în România.

Partidul AUR va avea acolo peste 10%, deoarece la alegerile din 6 Decembrie din România, peste 60.000 de români din Moldova au votat cu AUR. Dacă transpunem această decizie a românilor de peste Prut și în alegerile viitoare din Moldova, cu siguranță partidul AUR va intra în Parlament.”

Dacă România îl are pe George Simion, un patriot adevărat, analistul politic vorbește despre liderul AUR de peste Prut: “Este vorba despre Vlad Bilețchi, pe care eu l-am cunoscut personal, iar ceea ce urmează să vă spun nu este din auzite sau de pe Google. Mi-a plăcut modul lui de vorbi, mi-a plăcut modul lui de a gândi și mi-a plăcut faptul că este un naționalist și unionist adevărat. Un tânăr jurist și cel mai tânăr președinte de partid din Republica Moldova la doar 26 de ani. Am văzut că are colaborări cu persoane tinere, dar și cu persoane mai în vârstă, iar această simbioză între tineri și oameni mai în vârstă este esențială și trebuie să existe un echilibru. La aceste alegeri, Vlad Bilețchi are o șansă uriașă pentru el de a-și exprima legal, nu numai civic, idea unionismului și tot ce și-a propus.”