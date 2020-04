Alexandru Sliusari: „Vrem să fim siguri că Moldova a semnat acest acord anume cu Guvernul Federației Ruse”

Presa a analizat mai multe documente semnate de ministrul rus al Finanțelor Anton Siluanov și semnătura acestuia nu este similară cu cea de pe acordul de împrumut pentru R. Moldova. Siluanov are 12 adjuncți. Am reușit să găsim semnăturile a 5 dintre ei, care la fel nu coincid cu semnătura pusă pe acordul de creditare. Guvernanții țin în secret cine a negociat și cine a semnat acordul. Această întrebare a fost adresată de deputați și la ședința Comisiei economie, buget și finanțe și la ședința în plenul Parlamentului. Și ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța, și premierul Ion Chicu au evitat să răspundă.

Timpul Liber 27 Aprilie 2020

