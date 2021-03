Alexandru Slusari: „Cu 15 minute înainte de ședință, candidatul la funcția de premier mi-a a spus că PAS nu îl va vota”

„Am fi fost deja cu un Guvern care gestiona normal lucrurile. Un Guvern responsabil ar fi procurat vaccinul mai repede. Nu știu câți din ei au vrut anticipate. Noi am spus că nu putem merge în anticipate pe timp de pandemie. Am auzit doar isterică. Au trecut trei luni și am ajuns la explozia pandemiei. S-a înțeles că nu putem merge la anticipate pe sicrii. E nevoie de un Guvern. Noi am venit cu formula că ne asumăm guvernarea. Asumați-vă guvernarea, dar și aici s-au început jocuri de culise, a apărut program de guvernare care e mai mult electoral.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Culinar.md 25 Martie 2021, ora: 06:40

Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi sustinuta cu ajutorul...