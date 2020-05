Alexandru Slusari despre Dodon: „Nu-și vede rost în viață făra halatul Prezident și beciul de la Condrița”

Guvernarea Dodon a pierdut ultimul gram de responsabilitate pentru situația din țara. Cu orice preț, cu orice minciună și cu orice risipă de bani publici Igor Nicolaevici luptă pentru cel al doielea mandat. Omul ăsta nu-și vede rost în viață fără halatul Prezident și beciul de la Condrița. Încă ieri el vorbea despre alegeri anticipate prezidențiale concomitente cu cele parlamentare. Iar azi deja promite toate la toți în numele guvernului Chicu.

În declarația sa președinte a încercat să ne pună macaroane pe urechi precum că situația pandemică la noi s-a îmbunătățit în ultima săptămâna. O minciuna crasă ! Orice cetățean poate compara curba infectărilor și deceselor în perioada stării de urgență și în săptămâna imediată după ridicarea acestui regim. Contrast izbitor cu mai multe antirecorduri. În mai multe zile din ultima săptămâna numărul de cazuri în Republica Moldova depășește numărul similar din România, unde chiar să simte mpactul pozitiv al stării de urgență

O lună în urmă, în cadrul procesului de rectificare a bugetului, deputații Platformei DA au propus în vederea susținerii celor mai vulnerabile pături alocarea indemnizațiilor unce de 1000 de lei pensionarilor cu pensia sub 2000 lei. Am fost acuzați în populism, chiar dacă am indicat clar sursa de finanțare prin reducerea unor cheltuieli de investiții capitale. Guvernul, socialiștii și democrații au strigat în gura mare că avem deficit bugetar de 16 miliarde lei. Mai apoi prim-ministru Chicu a admis că cifra deficitului va crește pănă la 20 miliarde lei. Dar azi vedem că Igor Dodon în situația izolării Moldovei de la partenerii externi și conflictului direct cu România, iesă cu ideea sprijinului pentru pensionari, fără a indica de unde bani și cănd urmează să fie achitate indemnizațiile. Păi cine este populist și minciunos iresponsabil, dle Chicu, noi sau stăpănul dvs. Dodon ?

Cu subvenționarea dobănzilor pentru întreprinderi pot doar repeta teza Platformei DA din aprilie. O mare parte din aceste mijloace finaciare (dacă ele vor fi identificate) ar fi o risipa criminală a banilor publici pentru a susține pe agenți economici, care nu au suferit în urma restricțiilor pandemice. Din contra, unii din ei au avut supravenituri. Totodată, antreprenorii afectați, mai ales cei din segmentul businessului mic și mijlociu, sunt foarte limitați în capacități de a accesa creditele bancare.

Concluzionez. Declarația de azi a lui Dodon a fost exclusiv electorală, incoerentă, iresponsabilă și minciunoasă. Probabil nici el mai mult nu crede că rămâne Guvernul lui. Și dacă va fi demis cabinetul miniștrilor Chicu în foarte scurt timp, președintele o să încerce să dea vina pe cineva, care nu i-a permis să realizeze unele inițiative sociale. Cu certitudine, în toata strategia politică a lui Dodon deloc nu este loc pentru interesele Moldovei și cetățenilor.

Alexandru Slusari / Timpul.md