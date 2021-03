Alexandru Slusari: Nu am văzut un președinte mai corupt decât Igor Dodon și un politician mai cinic decât doamna Maia Sandu

Probabil eu nu trebuia să vin în politică. Nu am ce pierde, dar nu pot să nu spun aceste lucruri importante, chiar dacă înțeleg că marea parte a societății încă este cuprinsă de isterie și hipnoză.

Nu am văzut un președinte mai corupt decât Igor Dodon și un politician mai cinic decât doamna Maia Sandu. Repet, nu am ce pierde și răspund pentru cuvintele mele. Mai mult ca atât, doamna președinte poate confirma că eu i-am spus acest lucru chiar dumneaei în față.

Am discutat minuțios, timp de o oră, foaia de parcurs a Platformei DA cu analiza riscurilor, ținând cont de faptul că este greu de crezut în PSRM. Deși varianta cu guvernul Ciocoi era și este mult mai tragică pentru țară, am înțeles că doamna președintă și PAS agrea atunci anume ideea consolidării guvernului intermar. Aceleași mesaje le-am auzit ceva mai devreme și de la socialiști.

Pe urmă aflăm că peste două ore la doamna președintă a ajuns Dodon și, din câte am înțeles, nu este prima dată. Au avut loc negocieri bilaterale privind stabilirea datei alegerilor, care să convină ambilor, cu menținerea actualului executiv. Apropo, în toată această perioadă fracțiunea Platforma DA nu a negociat niciodată cu PSRM separate - am avut întâlniri trilaterale cu PAS și PD și două ședințe în patru (plus PSRM).

Iar încă peste două ore doamna Președintă înaintează, fără a se consulta măcar telefonic cu foștii parteneri de alianță, propriul candidat. Din câte am realizat, înaintează pe bune un candidat care nici nu a apărut pe radarul consultărilor și care, cu puțin timp în urmă, vorbea despre necesitatea fortificării guvernului consilierului lui Dodon.

Eu nu agreez asemenea jocuri și asemenea atitudine față de partid, care mulți ani la rând a fost un aliat onest al doamnei Sandu. Aștept un val de critică dură în adresa mea, dar prefer în asemenea situații cruciale să nu caut dividende politice, ci să rămân cinstit față de oameni.

Dar cel mai grav este că mișcarea doamnei Sandu oricum nu a apropiat anticipatele, ci mai mult a consolidat majoritatea toxică. Păcat.



Alexandru Slusari