Alexandru Tănase: Anul 2019 a fost anul oportunităților ratate

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Orice revoluție, orice prăbușire de sistem, oferă niște oportunități. Moldovenii nu au reușit să valorifice niciuna din acele oportunități care au fost deschise în luna iunie. Iată de ce Anul 2019 a fost un an al unor oportunități excepționale ratate.

Anul 2019 a fost un an deosebit, dacă ar fi să-l comparăm cu anii imediat precedenți, dar, dacă ar fi să-l raportăm la o perioadă istorică puțin mai lungă, vom observa că a fost la fel ca și ceilalți ani. Moldovenii rămân a fi campioni a oportunităților ratate, iar anul 2019 a fost un exemplu cât se poate de elocvent, chiar antologic, în acest sens.

