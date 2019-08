Alexandru Tănase: Circ în tramvaiul Curții Constituționale

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Schimbarea puterii la Chișinău a reanimat speranța moldovenilor că situația economică a țării se va îmbunătăți. Deocamdată, schimbările se lasă așteptate în condițiile în care sunt făcute cu jumătăți de măsură. Or, cei mai mulți moldoveni sun dezamăgiți...

Un bărbat din raionul Ungheni a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins şi primit de la un cetăţean 14 600 de lei şi de la altul 800 de euro, sub pretextul că i-ar putea ajuta să obțină mai uşor permisele...

Liderul PPDA Alexandr Slusari, a ținut astăzi un briefing de presă, în cadrul căruia a comentat și vizita Ministrului Apărării Federației Ruse la Chișinău. Acesta a spus că în viziunea lui, este o greșeală și nu aduce nici un plus valoare.

Fostul administrator al Companiei „Pro-Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Așa cum s-a anunțat în cadrul Consiliului Național Politic, odată cu expirarea de jure, conform statutului, a mandatului de președinte al PPEM pe 26 iulie, am decis să mă retrag și de facto din conducerea partidului pe care am avut onoarea să îl conduc.

Astfel, prin reînnoirea diferențiată în timp a componenței Curții Constituționale, s-ar fi reușit evitarea unor schimbări majore in corpore la CCM odată cu expirarea mandatelor actualilor judecători. Numai astfel, nici o putere, oricare ar fi fost aceasta, nu ar fi fost în măsură, nici măcar teoretic, să îi numească pe toți judecătorii după bunul plac pentru a controla total CCM. Astfel, s-ar fi asigurat o dezvoltare durabila a CCM și o independență față de intemperiile politice pentru mulți ani înainte.Din păcate, aceasta ocazie fost din nou ratată, iar peste 6 ani toate se vor relua de la zero, în dulcele stil moldovenesc.

Partea proastă este că ne vom confrunta exact cu aceeași problema, trasă la indigo, peste 6 ani de zile, când vom avea o componență total nouă a Curții, care va trebui să reia de la zero training-urile. Ținând cont de situația excepțională de moment, soluția ar fi fost ca înainte de a face desemnările la Curte, să fi fost modificată legea CCM și să fi fost reglementate distinct procedura de formare a Curții în cazurile vacanței funcției întregii componențe a Curții Constituționale. Astfel, soluția ar fi fost se recurgă la numirea pe termene diferite a judecătorilor: doi judecători trebuiau numiți pentru 2 ani, doi judecători pentru 4 ani și alții doi pentru 6 ani. Anume în acest mod au procedat majoritatea statelor în procesul de formare inițială a curților constituționale.

Trebuie să înțelegem că din cei 6 judecători nimeni niciodată nu a scris o hotărâre de drept constituțional. Doar doi judecători din șase sunt calificați în domeniul dreptului constituțional. În plus, doi judecători care vin din instanțele de drept comun vor avea nevoie de timp până se vor obișnui să raporteze în abstract actele normative la Constituție, și nu faptele la legi, așa cum au făcut întreaga carieră judiciară. Iar un judecător constituțional va avea nevoie de timp până se va obișnui să nu aplice principiile și raționamentul dreptului privat în dreptul constituțional, care este drept public. Sunt exerciții absolut diferite, care presupun cu totul altfel de cunoștințe și competențe. A fi jurist nu înseamnă a fi apt să rezolvi orice chestiune în orice ramură a dreptului. Tot astfel cum un dentist nu se poate apuca peste noapte să facă intervenții pe creier, doar pentru că este și el medic. Ne sutor ultra crepidam!

Eroarea fundamentală a actualei puteri în formarea CCM Demisia in corpore a întregii componențe a CCM a fost un caz ieșit din comun. Astfel, la un moment dat s-a ajuns la schimbarea întregii componențe a Curții. Aceasta înseamnă că peste 6 ani întreaga componență a CCM va fi schimbată din nou, astfel instituția fiind lipsită de acea memorie instituțională indispensabilă unei instanțe de jurisdicție constituțională.

Din moment ce deputații coaliției de guvernare au considerat că Vladimir Țurcan este demn și potrivit pentru a fi judecător constituțional, eu nu înțeleg de unde așteptarea și indignarea acestora că Vladimir Țurcan nu poate fi președinte al CCM. Din moment ce președintele CCM se alegea dintre judecători, iar Vladimir Țurcan a fost considerat adecvat și (atenție!) votat în plenul Parlamentului pentru a fi judecător, de ce cineva a avut așteptarea că el nu poate fi ales președinte? În logica strâmbă a coaliției de guvernare, rezultă că nu există nici o problemă, inclusiv afilierea politică, pentru ca Vladimir Țurcan să judece la Curtea Constituțională. Singura lor problemă e că acesta va administra clădirea și angajații Curții și va reprezenta de acum înainte, pentru următorii cel puțin trei ani de zile, fața autorității de jurisdicție constituțională. Și iarăși forme fără fond. Această furtună într-un pahar cu apă, are ca scop să distragă atenția de la problema și responsabilitatea reală pentru catapultarea lui Vladimir Țurcan la Curtea Constituțională. Problema fundamentală, de fapt, este nu în judecătorii care l-au ales pe Vladimir Țurcan primul dintre egali, ci în cei care l-au “uns” judecător la Curtea Constituțională, la fel ca și pe ceilalți judecători. Anume lor le aparține întreaga responsabilitate pentru situația creată la Curtea Constituțională.

Nu este întâmplător că legiuitorul deliberat a lăsat discreție totală celor trei entități delegatare (CSM, Parlament și Guvern) în numirea judecătorilor constituționali, la fel cum nu este întâmplător că cele două comisii au descalificat din rațiuni pur politice candidați net superiori celor desemnați. Spunea cineva că „diavolul începe de la spuma la gura unui înger care luptă pentru dreptate”. Ceea ce s-a obținut cu aceste „concursuri” pentru CCM, CNA, PG etc., este doar compromiterea iremediabilă a încrederii publice în asemenea proceduri. Aceste poziții sunt profund politice, prin urmare și numirile nu pot fi altele de cât asumate politic. Dacă se va continua practica acestor simulacre, cu examene și testări nocturne de cunoaștere a limbii vorbite, nimeni nu va crede în asemenea exerciții, chiar și atunci când ele ar fi total oneste.

Concluzia acestor situații reprobabile este la suprafață: există o serie de poziții și funcții care a priori nu pot fi ocupate prin concurs. Guvernul și Parlamentul sunt instituții pur politice și toate numirile lor sunt asumate politic. Numirea judecătorilor constituționali nu este o excepție. Justiția constituțională joacă adesea un rol cheie în sistemul de frâne și contrabalanțe („checks and balances”) într-un stat. Constituția atribuie instanței constituționale sarcina de a decide în ceea ce privește conflictele de putere între organe de stat. Acesta este motivul pentru care componența Curții Constituționale este organizată astfel, încât să asigure reprezentarea echilibrată a celor trei ramuri ale puterii în stat, legislativă, executivă și judecătorească.

În final, muntele a născut un șoarece... dar și acesta mort: Comisia Guvernamentală a eșuat lamentabil, în loc de 2 persoane a selectat 4, iar Guvernul l-a desemnat pe cel cu punctajul cel mai mic, dar care are meritul de a fi coleg de partid cu Primul-ministru, ceea ce i-a permis să-și surclaseze contracandidații cu o pregătire și prestație profesională superioară în “concursul meritocratic”. În realitate, am asistat la aceeași desemnare, doar că deghizată frumos și livrată publicului naiv în ambalaj de concurs.

Această discrepanță în profilul membrilor comisiei poate fi lesne dedusă din analiza punctajelor acordate, în special prin comparație cu clasamentul dlui Nicolae Osmochescu, în disonanță absolută cu punctajele total disparate ale celorlalți membri ai comisiei. Privit dintr-o parte acest tabel al punctajelor, nu poți scăpa de senzația că membrii comisiei au asistat la interviuri diferite, pe planete diferite. Lipsa cunoștințelor specifice în materie de drept constituțional au determinat membrii comisiei să ia decizii strict sub imperiul unor impresii și simpatii pur subiective.

Cu tot purgatoriul concursului cu probe scrise în fața camerelor ca la Bacalaureat, și încă repetat după alarme cu bombe, muntele a născut un șoarece. Impactul acelui concurs a devenit evident în iunie 2019, când “câștigătorul” “concursului meritocratic” a votat fără ezitare hotărârile devenite deja celebre. Un detaliu foarte interesant: aceleași ONG-uri care au făcut un lobby extrem de insistent timp de peste un an de zile pentru a-l numi în funcție pe acest judecător, au fost primele care s-au dezis de el când situația s-a împuțit în iunie.

Similar comisiilor din acest an, majoritatea membrilor comisiei de atunci (cinci din cei nouă), nu aveau competențele necesare și relevante pentru a testa candidații pentru funcția de judecător constituțional: trei membri nu aveau în general pregătire juridică, iar alții doi aveau o vechime în activitate juridică cu mult sub experiența de minim 15 ani a celor pe care urmau să îi testeze.

La fel ca și în acest an, „concursul” l-a câștigat candidatul care a fost timp de 12 ani judecătorul-asistent al unui membru al comisiei și a prestat anterior servicii pentru un ONG al cărei director executiv era, de asemenea, membru al comisiei.

La proba scrisă, unul dintre subiecte a fost sesizarea privind neutralitatea Republicii Moldova, aflată pe rolul Curții Constituționale. Pentru orice persoană cu mintea trează, este evidentă inadmisibilitatea testării unui eventual judecător în baza unei sesizări pe care o va examina odată desemnat în funcție, or aceasta ar fi echivalentul unei selecții operate în funcție de o anumită preferință derivată din poziția exprimată în prealabil în această chestiune.

Este suficient să analizăm discrepanțele din punctajele oferite de membrii comisiei pentru concursul organizat de Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități a Parlamentului, ca să ne convingem de faptul că am asistat la un jalnic simulacru de transparență, care de fapt a compromis în esență însăși ideea de transparență și meritocrație.

a) Lipsesc criterii stabilite prin lege de selectare a eventualelor comisii de selectare a judecătorilor; b) Lipsesc criterii unice, stabilite prin lege de evaluare profesională a candidaților; c) Lipsește posibilitatea de contestarea a unor asemenea decizii în instanțele de judecată, etc.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)