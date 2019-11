Alexandru Tănase contrazice PSRM-ul: Comisia de la Veneția poate examina și legile intrate în vigoare

Partidul Socialiștilor duce opinia publică în eroare atunci când declară că Comisia de la Veneția nu avizează legile intrate în vigoare. Cel puțin un astfel de caz a avut loc acum câțiva ani când experții Comisiei de la Veneția au dat aviz legii cu privire la interzicerea simbolurilor comuniste, precizează reprezentantul permanent al R.Moldova la Comisia de la Veneția și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.



Deputatul PSRM, Vasile Bolea, a declarat în cadrul unui briefing de presă că „Comisia de la Veneția nu examinează și nu avizează legi care au intrat în vigoare”.

„Comisia de la Veneția avizează proiecte de legi care urmează a fi adoptate de parlamentele statelor suverane. În cazul în care retragem moțiunea de cenzură, proiectul de asumare a răspunderii devine lege și, respectiv, chiar dacă va fi transmis Comisiei de la Veneția pentru a da aviz, Comisia nu oferă avize pe legi care au intrat în vigoare”, a menționat el.

Contactat de reporterul Deschide.MD, reprezentantul permanent al R.Moldova la Comisia de la Veneția și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că au existat diferite precedente când au fost examinate atât proiectele de legi, cât și legile intrate în vigoare.

„Chiar în perioada când am fost președintele Curții, eu am cerut opinia Comisiei de la Veneția privind Legea simbolicii comuniste care era intrată în vigoare și am obținut acel aviz. Unele modificări la Codul Electoral, la fel, au fost examinate după intrarea în vigoare, amintiți-vă de toate opiniile care erau despre pragul electoral. Totuși, preferabil e să fie înainte, pentru a evita niște situații mai delicate”, a menționat Alexandru Tănase.

Întrebat dacă PSRM ar putea, în acest context, să accepte propunerea Maiei Sandu, fostul președinte al CCM a declarat că în acest caz, problema ar fi de o altă natură.

„Din moment ce această angajare de răspundere va ajunge să fie text de lege, Maia Sandu va fi obligată se desemneze candidații și eu nu văd un temei legal ca să nu desemnezi candidații în timp ce deții interimatul funcției. Cel mai potrivit este ca în asemenea situații să se clarifice cât de legal și cât de constituțional sunt aceste inițiative și mai apoi să purceadă la drum, dar în condiții de criză lucrurile nu întotdeauna merg pe scenariile bune”, a punctat el.

Amintim că Maia Sandu le-a propus partenerilor de coaliție să-și retragă moțiunea, iar dânsa promite să nu preselecteze nici un candidat la funcția de procuror general, până nu va veni avizul Comisiei de la Veneția.

Ulterior, reprezentanții PSRM au declarat că propunerea Maiei Sandu ar fi o capcană, insistând în continuare ca premierul să-și retragă proiectul, pentru ca să evite demiterea Guvernului.

