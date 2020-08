Alexandru Tănase: Cui folosește anularea posibilității suspendării președintelui?

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare, sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an pe data de 15 august, fiind una dintre cele mai mari sărbători din an. Marchează trecerea de la vară la toamnă şi totodată Ziua Marinei, Maica Domnului fiind...

Activele Victoriabank, a treia bancă din Republica Moldova, unde BERD şi Banca Transilvania sunt acţionari, au fost puse sub sechestru de Procuratura Anticorupţie în urma unei investigări a activităţii frauduloase în sectorul bancar moldovenesc din 2014.

Nu-mi propun să răspund la întrebarea Cui bono, pentru că s-ar putea să ajungem la niște concluzii destul de triste. Impresia pe care o am este că prin această decizie Curtea a încercat să-l “îmblânzească” pe actualul președinte, transmițându-i mesaje că ea poate juca și în terenul lui. Toate astea, în speranța că el îi va ierta pe judecători pentru umilința demiterii socialistului Țurcan și blocării creditului rusesc. Cine-l cunoaște pe Igor Dodon știe că nu le-o va ierta niciodată. Constituționalismul și Igor Dodon sunt din filme total diferite. În cazul în care acesta va câștiga alegerile prezidențiale, având atâta putere discreționară, prima instituție pe care o va demola va fi CCM. Și nici o complezență cu acesta nu-i va ajuta. Aceasta, de fapt, este una din țintele-cheie ale comisiei pentru revizuirea Constituției creată de președintele Igor Dodon chiar de Ziua Constituției. Acest subiect merită o discuție aparte.

Toate frazele pompoase din Hotărârea CCM din 6 august 2020, referitoare la răspunderea politică și juridică a președintelui, la modul practic sunt povești bune de adormit copii. În parlamentul RM nu va exista niciodată o majoritate de două treimi capabilă să suspende președintele și chiar dacă aceasta ar exista, am reveni la practicile de pe vremea lui Voronin - când nu avea nici o importanță ce scrie în Constituție.

Și o ultimă întrebare: Există zeci de hotărâri ale CCM, care echilibrează întreagă arhitectură a puterilor statului. Au fost oare conștienți judecătorii CCM că eliminarea mecanismului de executare, de fapt, reduce la zero efectul acestor hotărâri?

3. Oare nu este clar că orice încercare de a demite un guvern agreat de președinte, dar care nu are sprijin parlamentar, va genera în mod automat desemnarea aceluiași candidat pentru formarea noului guvern, iar președintele va șantaja parlamentul cu alegeri anticipate (De altfel, actualul președinte nici nu ascunde această intenție).

Am remarcat că Președintele Igod Dodon a salutat aceasta decizie. Iată doar câteva întrebări la care merita să ne gândim înainte de a aplauda în cor împreună cu el, anularea acestui mecanism:

Doar un orb nu vede disproporția și dezechilibrul instituțional ce se creează. Însăși existența acestui mecanism (chiar dacă nu se făcea uz de el) reprezenta o temperare a tendințelor de abuz din partea președintelui. Or, odată cu eliminarea acestuia, strategiile politice ale președintelui vor fi cu totul altele. Ele nu vor mai lua în calclul limitările constituționale, iar opoziția parlamentară va conta tot mai puțin.

Aceasta a fost soluția de eliminare a blocajelor create de un asemenea președinte ca al nostru în cadrul mecanismelor co-decizionale, în procesul formării guvernului și promulgării legilor, numirii judecătorilor, ambasadorilor etc. Odată fiind exclusă această soluție, la modul practic întregul sistem politic este pus în dependență directă de „ce-i vrea mușchiul” președintelui.

Hotărârea nr. 28 din 17 octombrie 2017 a fost un instrument de eliminare a blocajelor create de un președinte care nu respectă obligațiile sale constituționale și care, la modul practic, nu poate fi demis sau suspendat. Curtea a considerat că aceasta era singura modalitate de a elimina blocajele create de acesta. Altfel, care este rostul unor prevederi constituționale, din moment ce nu există un mecanism de executare eficient? Este egal cu zero!

Dacă ar fi să analizăm atent, vom constata că acesta este primul și singurul caz în istoria CCM când are loc un reviriment jurisprudențial în asemenea mod, în lipsa unui temei legal foarte clar. Dimpotrivă, în cazul de față a fost eludată procedura prevăzută de lege și instituit un temei nou – „prin interpretarea funcțională a Constituției [...], s-a creat un mecanism care nu se bazează pe Constituție”, foarte vag, care creează noi incertitudini privind revizuirea altor hotărâri ale CCM. În ceea ce privește fondul. Este adevărat că mecanismul de suspendare a președintelui nu este un mecanism prevăzut expres de Constituție, în schimb acesta în mod cert poate fi dedus prin analogie din Constituție, în contextul unei interpretări funcționale.

Întrebarea care apare după lectura hotărârii este: Care din aceste două temeiuri au survenit, permițând revizuirea unei decizii definitive a CCM? Eu nu văd nici unul. Invocarea stângace a Opiniei Comisiei de la Veneția CDL-AD(2019)012 este una în egală măsură de manipulatorie și discutabilă. Opinia AD(2019)012 nu este o expertiză a Hotărârii nr. 28 din 17 octombrie 2017, ci se referă la contextul particular al deciziilor CCM din iunie 2019(!) și urmează a fi citită exclusiv în acest context. Orice suspendare a președintelui presupune o analiză a circumstanțelor de fapt care justifică instituirea interimatului, și nu o decizie automată. În această procedură, filtrul fundamental și garantul verificării întrunirii condițiilor prevăzute de Constituție este anume Curtea Constituțională.

Voi începe cu obiectul sesizării . Sincer să fiu, așa și nu am înțeles care a fost scopul acestei sesizări, din moment ce răspunsul la întrebarea dacă „președintele este obligat să desemneze candidatul propus de majoritatea parlamentară în timpul consultărilor” se regăsește în Hotărârea nr. 32 din 29.12.2015, iar tot ce ține de aplicarea mecanismului instituirii interimatului funcției de Președinte al Republicii este stabilit prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 28 din 17 octombrie 2017. Indiferent de nedumeririle mele la acest capitol, revizuirea Hotărârii nr. 28 din 17 octombrie 2017 nu a fost solicitată .

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

„De la un an de la căderea regimului Plahotniuc, reforma...

