Alexandru Tănase: De câte ori poate fi suspendat președintele?

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Fara indoiala, garderoba spune foarte multe despre tine si felul tau de a fi. Mai mult, hainele pe care le porti dezvaluie si starea de spirit in care te afli. Psihologii sunt de parere ca, pentru a-ti imbunatati starea de spirit, pentru a-ti creste increderea de sine, poti incepe prin a-ti...

Arheologii italieni au făcut o descoperire magistrală sub o vie dintr-o localitate aflată la nord de Verona. Anunțul vine într-un moment în care spațiile culturale ale țării revin încet la viață după cea mai grea perioadă a existenței sale.

Spuneam la începutul acest articol că Hotărârea CCM nr. 28 din 17 octombrie 2017 este una valoroasă. Într-adevăr, ea abundă în principii constituționale a căror valoare este inestimabilă pentru patrimoniul nostru constituțional. Cu toate acestea, impactul ei depinde nu doar de conținutul ei, dar, în mare măsură, și de aplicarea corectă. Or, aplicarea corectă presupune schimbarea accentelor, de la eliminarea blocajelor instituționale create de încălcarea Constituției la sancționarea și curmarea acestor încălcări. [1] Hotărârea nr.28 din 17.10.2017 pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte) (Sesizarea nr. 124b/2017), http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=635&l=ro

În contrast cu exemplul de mai sus, este absolut evident cât de „întemeiat” a fost refuzul Președintelui de a semna decretul de remaniere a doi miniștri, într-un guvern care mai are de guvernat efectiv câteva luni! Prin urmare, suspendarea trimestrială a Președintelui pe bandă rulantă, de fiecare dată când acesta, din considerente pur populiste, refuză să-și exercite atribuțiile constituționale ce derivă din mecanismele co-decizionale de distribuire a puterii de stat, nu reprezintă altceva decât o continuare a profanării statului de drept. Un stat destul de fragil, cum este Republica Moldova, nu-și poate permite încălcarea ordinii constituționale ori tolerarea încălcărilor ostentative ale Constituției.

Aceasta este cea mai frecventă întrebare pe care am auzit-o în ultimele zile. Răspunsul este simplu: în cazuri absolut excepționale, în situația unor crize constituționale majore . Este cazul Belgiei, care în 1990 s-a confruntat cu o criză constituțională generată de refuzul regelui de a contrasemna legea cu privire la avort. Refuzul regelui a fost bazat pe motive de conștiință . După ce s-a constatat că regele își menține convingerea de a nu contrasemna legea, guvernul belgian a constatat „imposibilitatea regelui de a domni”, iar Consiliul de miniștri, în numele poporului belgian și sub propria responsabilitate, a semnat și a promulgat legea în cauză.

Pentru început, vreau să împărtășesc câteva gânduri referitoare la Hotărârea CCM nr. 28 din 17 octombrie 2017 [1]. Faptul că nu am participat la adoptarea acestei hotărâri îmi oferă avantajul unei analize cât se poate de obiective și echidistante a esenței acesteia și a efectelor pe care ar trebui să le producă. Mai întâi de toate, vreau să remarc faptul că HCC nr. 28, care este una valoroasă, trebuie citită atent până la capăt, și nu doar dispozitivul. Doar așa, poate fi înțeleasă logica Curții, care este axată pe următoarele dimensiuni:

Nici nu putea fi altfel, din moment ce suspendarea Președintelui Republicii s-a transformat dintr-o situație excepțională într-o procedură birocratică ordinară, care se produce pentru a patra oară în mai puțin de un an de zile. Merită atenție faptul că CCM a fost sesizată de către doi parlamentari, dar nu de către Guvern, care este autoritatea interesată instituțional în efectuarea unor remanieri guvernamentale. La rândul lor, cei doi parlamentari nici măcar nu s-au complicat să fie prezenți la ședința Curții. Toate astea, puse laolaltă, denotă cât se poate de clar caracterul formal pe care l-a căpătat procedura suspendării Președintelui, ceea ce este foarte grav.

Imediat după pronunțarea Hotărârii CCM, am fost contactat de mai mulți colegi constituționaliști din afara țării, inclusiv de peste ocean. Interesul cercetătorilor este unul firesc, deoarece suspendările unui șef de stat sunt chestiuni extrem de rare, care survin în cazul unor crize majore și care trebuie tratate cu maximă seriozitate. Cu totul alta a fost reacția la Chișinău, unde suspendare președintelui este o chestiune rodată, lipsită de intrigă și care în realitate nu a suscitat atenția nimănui.

Luni, Curtea Constituțională, pentru a patra oară, a suspendat Președintele Republicii din exercitarea competențelor pe care le are în procedura remanierilor guvernamentale.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

