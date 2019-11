Alexandru Tănase despre expertiza OSCE/ODIR privind reforma Justiției inițiată de Olesea Stamate: „Aceste documente scot în evidență diletantismul celor care l-au inițiat”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Caz șocant la Orhei. O fetiță de 10 ani, din clasa a patra, a fost violată de un coleg de școală, care are doar 14 ani. Incidentul a avut loc săptămâna trecută într-o localitate din raionul Orhei.

Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS și raportorul pentru Republica Moldova al Parlamentului Europan, a scris pe Facebook un mesaj favorabil guvernului socialist de la Chișinău, fapt criticat dur de comentatorii acestei postări.

La 77 de ani, Ștefan Câlția invită publicul, prin cele peste 20 de lucrări (unele depășind 5 sau chiar 12m), pictură și desen din perioada 1970-2019, la o expoziție sub formă de labirint - o călătorie în patru capitole însoțite de simbolul UROBORUS, șarpele care...

„ Logica expertizei OSCE/ODIR sugerează o altă cale de urmat. Spuneam și cu alte ocazii că reformele în justiție trebuiau începute de la CSM. Actuala componență a CSM (nu doar judecătorii) trebuia să demisioneze in corpore, iar noul CSM va putea efectua procedura de vetting, utilizând (în cea mai mare parte) instrumentele constituționale existente.

Juristul subliniază faptul că după aceste două expertize, este evident că acest proiect nu mai poate fi promovat fără modificarea Constituției. „În condițiile Constituției actuale, eventualele mecanisme de evaluare a judecătorilor trebuie plasate în interiorul sau sub autoritatea CSM. Orice „comisii extraordinare” cu drept de a evalua judecătorii, formate din ONG-iști, sunt neconstituționale” .

Tănase spune că „aceste documente scot în evidență diletantismul celor care l-au inițiat”. „ Pentru orice persoană cu mintea trează, era clar de la bun început că mecanismul de „veting”, sau așa numita evaluare extraordinară a judecătorilor este în contradicție cu propria Constituție, dar și cu toate standardele internaționale în materie de independența justiției. Nici nu cred că era cazul să ne mai compromitem odată în plus cu asemenea „novații” în fața unor importante organisme internaționale cum sunt OSCE/ODIR si Comisia de la Veneția ”, mai punctează Tănase.

