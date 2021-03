Alexandru Tănase: Dezlegarea crizei depinde de adevărata intenție a președintelui - învestirea Guvernului sau provocarea alegerilor anticipate

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa precum pretind istoriografia sovietică şi cea rusă?

Alexandru TĂNASE, Expert in drept Constituional

În cazul în care în Parlament, din nou vom asista la o farsă, de genul celeia, care am urmărit-o în cazul Dnei Gavrilița, care a venit în Parlament și a declarat că nu vrea să fie votată și pentru care n-a votat nici măcar grupul politic din care face parte, CCM ar putea constata că de fapt a avut loc o manipulare a Constituției, mai exact, o utilizare a mecanismelor constituționale contrar rațiunii lor, pentru a dizolva legislativul. În asemenea caz, CCM ar avea suficiente argumente pentru a invalida și acest decret, la fel cum a făcut-o în cazul Dnei Gavriliță.

Astfel, ca și în cazul decretului precedent, situația va fi rezolvata de Curtea Constituțională, ținând cont de spiritul Constituției și jurisprudenței Curții Constituționale. În acest context, trebuie să ținem cont că spiritul mecanismelor constituționale este acela de a învesti guverne, dar nu pentru a provoca dizolvări de parlamente. Astfel, Curtea va avea o sarcină destul de complicată și am să explic de ce consider așa: spre deosebire de decretul de desemnare repetată a dnei Gavriliță, când neconstituționalitate decretului prezidențial era evidentă, în acest caz, lucrurile nu sunt atât de univoce. Există o serie de argumente serioase, atât pro, cât și contra ambelor poziții.

O alta problemă ține de formalizarea acestei majorități. Potrivit jurisprudenței CCM, majoritatea nu poate fi creată „în alb”, adică ea trebuie formalizată în sprijinul unui anumit candidat și care de fapt ar și urma să fie desemnat. Or, dispariția din peisaj a candidatului propriu-zis, eu cred că ridică o serie de întrebări, principala fiind dacă această majoritate mai există. În aceste condiții, simpla declarație a Dlui I.Dodon fără a fi urmată de mecanismele legale de formalizare a majorității, nominalizării candidatului și notificării în mod oficial a Președintelui despre acest fapt, nu par a fi suficient și nici convingătoare.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

