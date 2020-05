Alexandru Tănase: „Dialogul surzilor” și loialitatea constituțională / ANALIZĂ

Pe măsură ce ne apropiem de alegerile prezidențiale, revine în actualitate o problemă nerezolvată încă din anul 2016. Înainte de a declanșa mecanismul alegerilor prezidențiale, Parlamentul are de executat o obligațiune constituțională, ce derivă din Hotărârea Curții Constituționale nr. 34 din 13 decembrie 2016 (validarea alegerilor prezidențiale). Mă refer la cele 6 adrese formulate de către Curtea Constituțională prin care Parlamentul, potrivit articolului 79 din Codul Jurisdicției Constituționale, are obligația de a înlătura o serie de lacune legislative constatate de Curte.

13 Mai 2020

