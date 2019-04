Alexandru Tănase: Doar PDM ar avea un potențial de creștere în cazul unor alegeri parlamentare anticipate

Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost de acord să organizeze o dezbatere cu Vladimir Zelenski, adversarul său din alegerile prezidențiale, pe stadionul olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri. Declaratia sefului statului a fost facuta în cadrul...

”Scopul pe care îl au ei este puțin mai îngust, momentan. Nimeni nu-și propune să facă bine țării. Ei sunt antrenați într-o luptă virulentă cu PD, care are capacități de a măcina și de a lupta cu oponenții politici. Nu știu dacă în istoria țării a mai avut cineva asemenea experiență și a manifestat performanță. Ei (cei de la ACUM, n.r.) sunt antrenați în această luptă, dar sunt foarte previzibili”, a conchis Tănase.

”Este o masă pestriță. Sunt oameni diferiți care nu au nimic în comun. Pe listele ACUM a fost aleasă o doamnă care a fost foarte vocală la proteste, În rest, CV-ul e gol. În același timp, a fost ales la Ciocana un deputat cu studii în Occident. Am auzit niște referințe excepționale despre el. Sunt doi poli total diferiți, uniți doar de faptul că sunt în opoziție. Dacă nu ar exista PD-ul și nu ar fi în opoziție, cred că oamenii aceștia niciodată nu ar fi ajuns să fie într-un singur partid”, consideră fostul magistrat.

”Socialiștii și-au pierdut dinamica ascendentă și acest lucru este indubitabil. Cred că ei sunt marii perdanți ai campaniei electorale. PD, fiind un partid foarte bine structurat, finanțat, echipat și extrem de mobil, ar avea un potențial de creștere. Blocul ACUM, după ceea ce s-a întâmplat din 24 februarie până în prezent, nu știu dacă ar putea să repete același scor. Așteptările au fost foarte mari. Am asistat la bâlbâieli, incoerență în acțiuni. Pentru mine nu este clară strategia lor, unde vor să ajungă și cum au de gând să utilizeze acea treime din votul popular pe care îl au”, a declarat Alexandru Tănase.

