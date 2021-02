Alexandru Tănase: Este sau nu obligată Maia Sandu să o desemneze premier pe Mariana Durleșteanu?

„Cel mai probabil acest decret va fi contestat la CCM, iar Curtea va trebui să răspundă la această întrebare: este sau nu în drept președintele să refuze desemnarea unui candidat pentru funcția de prim ministru (împotriva căruia nu are obiecții), pe motiv că are obiecții față de deputații care o sprijină. Va fi o speță interesantă. Inedită chiar”, a adăugat Tănase.

„Astăzi, un grup de 54 de deputați azi au făcut public faptul că au propria candidatură la șefia Guvernului. Din declarațiile dnei președinte ar rezulta că această decizie a fost formalizată și transmisă oficial la Președinție. Astfel, președintele avea în față două opțiuni: putea desemna candidatul majorității parlamentare, sau – dacă are argumente – avea dreptul să respingă motivat această candidatură, cerându-le celor care au semnat documentul să desemneze un alt candidat. Dacă semnatarii își mențin punctul de vedere, președintele e obligat să desemneze candidatul respectiv”, a punctat Tănase.

„Desemnarea un candidat pentru funcția de prim-ministru este competența exclusivă a președintelui. Această competență urmează însă a fi exercitată in condițiile Constituției. Astfel, dacă în Parlament nu există o majoritatea capabilă să învestească un guvern, președintele capătă în mod automat un rol activ, obținând dreptul să desemneze orice candidat. În situația în care Parlamentul formalizează o majoritate absolută (51 din deputații aleși) capabilă să învestească un Guvern, președintele nu poate impune Parlamentului un candidat, ci va fi obligat să țină cont de voința acestei majorități.

Potrivit expertului în drept constituțional, în această situație este reglementată de două hotărâri ale Curții Constituționale – din 2015 și 2020 (la care am făcut referire mai sus).

Potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale din 6 august 2020, președintele RM este obligat să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară absolută (minim 50+1 deputați) și formalizată. Ex președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase explică daca este sau nu obligată președinta Maia Sandu să o desemneze pe Mariana Durleșteanu, candidata susținută de PSRM-Pentru Moldova, la funcția de prim-ministră?

