Alexandru Tănase: Preşedintele nu poate desemna propriul candidat la funcţia de premier, dacă în Parlament există o majoritate formalizată

„În această seară noi nu am asistat la această procedură. S-a întâmplat puţin altceva. Preşedintele a decis să vină cu alt candidat, deşi de cealaltă parte Parlamentul are o majoritate parlamentară formalizată. Nu ştiu cum se va merge mai departe. Probabil se va ajunge şi la Curtea Constituţională pentru a dezlega acest conflict dintre instituţia prezidenţială şi actualul Parlament”, a mai menţionat Tănase.

Acesta a subliniat că „ preşedintele are dreptul să respingă o singură dată candidatura desemnată de majoritate în cazul în care are o serie de argumente. Începând cu argumente de suspiciuni de corupţie şi terminând cu cele de securitate naţională ”.

Tănase a explicat că potrivit Constituţiei R. Moldova, „ preşedintele este co-decident în cazul formării Guvernului şi nu este decident. Preşedintele nu poate să-şi impună opinia sa Parlamentului atâta timp cât Parlamentul are o majoritate capabilă să învestească un Guvern. Preşedintele intervine în momentul în care Parlamentul este incapabil să învestească un Guvern şi exact asta s-a întâmplat în R. Moldova ”.

Potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale din 6 august 2020, președintele RM este obligat să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară absolută (minim 50+1 deputați) și formalizată. Ex președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase explică daca...

