Alexandru Tănase: Războiul total și alegerile anticipate

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă, potrivit The Sun.

Bineînțeles că existența unui învingător categoric, care ar deține o majoritate absolută, ar facilita crearea rapidă a unui guvern. Nu zic că nu ar fi un lucru pozitiv, dar trebuie să încercăm să vedem lucrurile și din altă perspectivă: repartizarea voturilor astfel încât nimeni să nu domine scena politică, chiar dacă îngreunează formarea guvernului, indubitabil este un avantaj pentru democrația noastră. Dacă partidele parlamentare vor renunța la starea de beligeranță și vor „ieși din tranșee”, va avea de câștigat fiecare cetățean în parte și societatea în ansamblu – toate acestea sub rezerva că se va acționa sincer, onest și cu bună credință.

Estimarea impactului sistemului electoral mixt a fost exagerată, atât de promotorii, cât și de criticii acestuia. Bineînțeles că efectele sistemul electoral mixt necesită o analiză aparte, dar ca o constatare preliminară, chiar dacă reforma electorală a fost criticată foarte dur, s-ar părea că aceasta nu a influențat substanțial rezultatul alegrilor. Între voturile acordate partidelor pe circumscripția națională și voturile date pentru candidații partidelor pe circumscripțiile uninominale, în principiu, se păstrează cam aceeași proporție – ceea ce înseamnă că oamenii au votat politic. Puținele modelări de repartizare a voturilor în cazul în care scrutinul s-ar fi desfășurat în baza sistemului proporțional indică diferențe nesemnificative, care pot fi încadrate în marja de eroare. Faptul că nici un candidat independent nu a acces în parlament demonstrează cât se poate de clar că majoritatea absolută a electoralului are preferințe politice foarte clar conturate. Votul în cele două circumscripții unde au votat moldovenii din teritoriile ocupate, se supune cu totul altei logici, prin urmare nici pe departe nu poate fi tratat ca și un vot în favoarea candidaților independenți.

Nu există nici o premisă pentru ca, în cazul unor alegeri anticipate, să se repete scenariul alegerilor anticipate din 29 iulie 2009. Situația creată în rezultatul alegerilor din 2019 se deosebește fundamental de situația creată în rezultatul alegerilor din 5 aprilie 2009, când la o distanță de câteva luni electoratul a furnizat un altfel de rezultat. Rezultatul alegerilor din iulie 2009 a fost diferit de cel din aprilie al aceluiași an, deoarece s-au produs două evenimente care, în contextul actual, este foarte puțin probabil să se producă. În primul rând, este vorba despre evenimentele din 7 aprilie 2009. Cel de-al doilea eveniment care a marcat alegerile anticipate din 29 iulie 2009 a fost apariția unui nou actor politic - este vorba de PD în frunte cu M. Lupu, care a atras peste 10% din alegătorii PCRM, generând o adevărată răsturnare de situație, care în final a permis învestirea unui guvern democratic.

