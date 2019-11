Alexandru Tănase: Reforma CSJ și lupta cu sistemul ticăloșit

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Administrațian Trump a notificat ONU, luni, că dorește să se retragă oficial din Acordul pentru climă de la Paris, informează The Washington Post. Este un demers procedural care permite Washingtonului să pună în practică peste un an decizia anunțată deja la începutul...

Mașina ideală de vândut pentru samsari și cea mai dorită de cumpărătorii care caută mașini cu VIN la vedere este BMW, diesel, an 2013, puțin sub 150.000 km, preț în jur de 15.000 euro. Studiul efectuat de platforma InspectorAuto.ro și citat de Mediafax arată că...

În ultimii doi ani au tot ajuns în presă informații despre Dacia electrică. Acum, planul ar fi definitivat chiar și cu o perioadă de lansare. În același timp, Volkswagen a băgat în producție o mașină electrică nouă. Lupta va fi strânsă, dar Dacia are un...

Odată cu alegerea lui Ion Ceban în funcția de primar general al capitalei, președintele Igor Dodon are o mare problemă, pentru că apare în PSRM o figură care este echivalentul lui într-o formă sau alta ca influență și expunere publică. De această părere este fostul...

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de...

Schimbarea climatică are o serie de efecte negative care afectează întreaga planetă, printre care și creșterea nivelului mării. Noi studii arată că nivelul mării crește, la nivel global, într-un ritm alert. În cursul secolului 21, cercetătorii estimează că apele...

Goethe spunea că nu toate visele de flori se maturizează (Es reifen nicht alle Blütenträume), ceea ce înseamnă că nu tot ceea ce începe cu bun augur va da roade și nu toate speranțele vor deveni realitate. Goana după himera schimbărilor peste noapte este calea cea mai sigură spre eșec. Am urmărit cu mult interes briefingul din septembrie de la Ministerul Justiției. Prezența la aceeași masa a celor mai importante figuri politice din stat - Președinte, Prim Ministru și Președintele Parlamentului - a fost un mesaj foarte puternic transmis societății privind angajamentele actualei puteri pentru reformă. Efectul advers al unor asemenea mesaje constă în ridicarea așteptărilor la cote alarmat de mari. Pentru a nu culege mai târziu dezamăgiri la fel de mari, era cazul ca în cadrul acelui briefing să fie spus deschis că asemenea reforme nu pot fi făcute în câteva luni de zile. Asemenea reforme, dacă se doresc a fi durabile, durează și ani de zile. La fel ca și în înțelepciunea populară: Dacă o femeie poartă un copil nouă luni, nouă femei nicicum nu-l vor putea purta doar într-o lună.

Logica recomandărilor Comisiei de la Veneția sugerează o altă cale de urmat. Reformele în justiție trebuiau începute de la CSM . Spuneam și cu alte ocazii, actuala componență a CSM trebuia să demisioneze in corpore încă în iunie. Un nou CSM ar fi putut efectua procedura de vetting, utilizând (în cea mai mare parte) instrumentele constituționale existente.

Analizând proiectul guvernului de reformă a CSJ prin prisma recomandărilor Comisei de la Veneția, este evident că acesta este parțial compromis și nu poate fi promovat în forma actuală fără modificarea Constituției. În condițiile actualei Constituții este necesar un alt concept de reformă, care pare a fi destul de problematic de promovat în termenii propuși de guvern. Apropo, această Opinie a Comisiei de la Veneția poate fi aplicată ca în oglindă în raport cu modificările la legea procuraturii [3] , despre care am scris aici .

Nu încape nici o îndoială că Guvernul are toate argumentele pentru a reforma CSJ. Însă, renunțarea la mecanismele prevăzute de Constituție și inventarea a tot felul de mecanisme paralele, instituirea diferitor „preselecții”, „filtre”, „comisii” și „subcomisii”, care nu pot fi nici măcar deduse din textul Constituției, compromit din start chiar și cele mai bune intenții.

Pentru a vedea cum funcționează un asemenea mecanism, cel mai util ar fi de examinat experiența Ucrainei, unde a existat ceva similar. În cazul Ucrainei, perioada de selectare a experților UE a durat mai bine de un an de zile , aceștia fiind salarizați din fonduri europene. În cazul nostru, un asemenea angajament din partea UE nu există. Astfel, nu este clar cum intenționează Guvernul să pună în aplicare această lege din 1 ianuarie 2020 (A se vedea Dispozițiile finale și tranzitorii, Art. VII – (1) al proiectului de lege ).

Potrivit proiectului, în Comitetul de evaluare urmează a fi incluși 6 experți străini, pe baza propunerilor primite de la organizații internaționale și parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Proiectul nu reglementează criteriile, metodologia și procedura de selectare, salarizare etc., a acestora [de altfel, ar fi curios să știm care a fost procedura de selectare și din ce surse fost plătit dl. James Hamilton din comisia de preselecție a candidaților la funcția de procuror general].

Din punct de vedere al tehnicii legislative, proiectul nu-i altceva decât o adunătură de elemente eterogene. Comisia de la Veneția a folosit eufemismele de “amalgamation” și “problematic combination”, care se referă la cumularea într-un singur proiect a unor probleme greu compatibile (vetting-ul judecătorilor CSJ, schimbarea jurisdicției actualei CSJ, vetting-ul procurorilor, modificarea recursului în interesul legii și multe altele). Raportorul, Richard Barret, a folosit termenul de “unmixable” (imposibil de combinat). Textul operează inadmisibil cu termeni non-juridici, cum ar „integritate” și „stilul de viață” (“integrity” and “lifestyle”) [A se vedea § 43, 44 din Opinia Comisiei].

Soluția strategică ar fi revenirea la structura de patru verigi a sistemului judiciar, prin crearea unei instanțe de recurs (așa cum era Curtea de Apel a Republicii Moldova înainte de 2002). Competențele CSJ ar urma să fie reduse la instanță de casație. Crearea unei noi instanțe de recurs de la zero ar permite numirea a cu totul altfel de judecători, care nu au avut nici o tangență cu actualul sistem . O instanță de recurs integră și profesionistă ar influența cardinal prin hotărârile sale instanțele de apel și pe cele de fond. În cadrul unei astfel de reforme, poate fi desfășurată procedura de evaluare extraordinară (vetting), prin care persoanele ce nu corespund criteriilor morale și/sau profesionale să fie eliminate din sistem. O astfel de abordare, pe lângă claritatea scopului propus, realmente nu ar fi ridicat nici o problemă de constituționalitate.

Schimbarea competențelor unei instanțe se face, în principal, prin modificarea căilor de atac, or reforma unei instanțe supreme este greu de conceput fără ca aceasta să afecteze întreaga arhitectură procesuală a sistemului din justiție. Contrar acestei logici, proiectul de lege nu vine cu o nouă arhitectură a căilor de atac, fundamental diferită ce cea existentă azi. Dacă ar fi să analizăm prevederile legale în vigoare, vom observa că CSJ astăzi deja este în esență instanță de casație. Faptul că CSJ abuzează și deseori în mod camuflat judecă faptele, la fel ca și faptul că multe din deciziile CSJ sunt „cu dedicație” nu are nicio legătură cu legislația, ci ține de practică, de calitățile profesionale și morale ale judecătorilor.

Am făcut această incursiune în istorie nu de dragul unei împrospătări a memoriei noastre colective, ci din considerente foarte practice. Dezastrul pe care îl avem azi la CSJ se află într-o legătură directă cu „verticalele” construite din 2002 încoace. De fapt, bazele actualului sistem „ticăloșit” atunci au fost puse. Astăzi, noi doar culegem roadele acelor decizii . Din aceste, dar și alte considerente, demontarea „verticalelor” invizibile din justiție trebuie să înceapă anume de la CSJ.

„...colapsul în separația puterilor a avut, din nou, ca rezultat un sistem judiciar care este, în cea mai mare parte, docil indicațiilor Guvernului. Practica „justiției la telefon” a revenit. Executivul poate să influențeze, în mod substanțial, numirile în funcțiile judecătorești prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii care nu este independent. Dincolo de acuzațiile de corupție, sistemul judecătoresc din Republica Moldova a avut un regres substanțial în ultimii trei ani, care are ca rezultat hotărâri judecătorești care pot distorsiona cursul justiției atunci când este vorba de interesele Guvernului...”

Formal, pentru reforma CSJ a fost invocată necesitatea simplificării sistemului, celeritatea procesului, etc. În realitate, lichidarea unei verigi a justiției a fost folosită ca pretext pentru epurarea din sistem a celor mai buni judecători. De fapt, atunci a avut loc o decapitare morală a justiției, după care sistemul nu și-a mai revenit niciodată, scufundându-se în corupție și clientelism.

Toate s-au schimbat în 2001, când puterea a fost reluată de PCRM, care a decis să instituie prin intermediul CSJ controlul asupra justiției. La acea vreme era antologică expresia unui fost mare șef din justiție (actualmente la fel de mare expert pe domeniul justiției): „Domnule Președinte, da’ ce fel de curte supremă suntem noi, dacă nu putem hotărî nici o întrebare?” Judecătorii urmăreau interesul de a „hotărî întrebări”, iar politicienii interesul de a lua sistemul sub control. Astfel, s-a ajuns ca independența judecătorească să capete forma următorului troc: judecători execută indicațiile politicienilor, iar în schimb obțin dreptul de a-i „peni” pe justițiabili așa cum cred ei de cuviință.

Imediat după proclamarea independenței, autoritățile de la acea vreme au început identificarea unui model de sistem judiciar. Trebuie să menționăm că, în general, nu există modele standard de urmat în organizarea justiției, iar fiecare stat își construiește designul propriului sistem judiciar în funcție de specific, tradiție, cultura etc. Astfel, în noiembrie 1992 Parlamentul a organizat o conferință unde a dezbătut pentru prima dată subiectul conceputului organizării sistemului judecătoresc al nou-creatului stat, iar în iunie 1994 Parlamentul a adoptat un act pre-constituțional (Concepția reformei judiciare și de drept în Republica Moldova [1] ), care de fapt a stat la baza actualei Constituții.

Este absolut greșit de plasa întreaga responsabilitate pe dezastrul din justiție pe așa-zisul „vechi regim”. Or, “vechiul regim” nu a făcut nimic altceva decât să folosească în interesele sale situația deja existentă în justiție și, în special, cea de la CSJ. Lucrurile au început cu mult mai înainte! Pentru a înțelege cum s-a ajuns la acest „sistem ticăloșit” este necesar să facem o sumară incursiune in istoria noastră modernă.

CSJ este cea mai închisă instituție din sistemul judiciar, iar numirile la această instanță au fost cele mai clientelare și cele mai opace. În consecință, calificarea profesională a multora din membrii CSJ este sub nivelul unui grefier bun de la o instanță de fond. Practica CSJ este la fel de clientelară, astfel încât, după atâția ani, nu poți fi sigur niciodată că un principiu dintr-o speță a CSJ va fi urmată în alte spețe ale aceleiași instanțe.

4. Pornind de la constatările la care m-am referit mai sus, comisia a recomandat: „...pentru ca proiectul de lege să corespundă prevederilor constituționale, toate deciziile cu privire la transferul, promovarea sau demiterea judecătorilor trebuie să fie luate de Consiliul Superior al Magistraturii” și nicidecum de așa-numitul comitet de evaluare. Din această aserțiune rezultă clar că așa-numitul comitet de evaluare poate adopta doar recomandări , care pot fi depășite de către CSM și care, de fapt, reduce la zero întreaga logică a reformei anunțate.

3. Urmând această logică, Comisia a reținut că proiectul de lege nu prevede revizuirea Constituției, iar modificările propuse sunt doar de rang legislativ. De aceea, Comisia consideră că orice mecanism de verificare prevăzut de proiectul de lege, precum și implementarea acestuia, trebuie să respecte prevederile Constituției . Acesta constatare, de fapt, face destul de problematică, dacă nu chiar imposibilă, evaluarea extraordinară a judecătorilor prin alte mecanisme (comisii, comitete, consilii, etc.) din afara CSM.

2. Referitor la aspectul faptic (în ceea ce ține de situația critică din justiție), Comisia a acceptat că ține de competența autorităților Republicii Moldova să constate dacă există o asemenea situație și să decidă dacă starea de lucruri constituie un temei suficient pentru a justifica evaluarea extraordinară a întregului plen al Curții Supreme de Justiție, așa cum prevede proiectul de lege. Cu toate acestea, această evaluare trebuie făcută în limita instrumentelor constituționale în vigoare, ceea ce înseamnă că, în condițiile prevederilor constituționale existente, evaluarea judecătorilor poate avea loc doar sub autoritatea CSM . Oricât de extraordinară nu ar fi situația, Comisa nu acceptă substituirea competenței constituționale a CSM de către o comisie creată printr-o lege care nu este de rang constituțional.

1. Comisia a reținut că situațiile critice din justiție (cum ar fi nivelul înalt al corupției) pot justifica soluții radicale precum demararea unui proces de verificare a judecătorilor actuali . Doar că, aceste măsuri trebuie să fie în corespundere cu Constituția Republicii Moldova . În general, Comisia în mod constant (a se vedea Opiniile emise în privința unor inițiative similare din Georgia, Macedonia, Ucraina, Albania, etc.) a fost foarte rezervată față de așa-numitele evaluări extraordinare (“vetting” în engleză). Cei care invocă experiența Albaniei trebuie să țină cont de faptul că în Albania a fost mai întâi modificată Constituția, iar mai apoi promovată reforma judiciară . În Republica Moldova Constituția nu a fost modificată, ceea ce face imposibilă operarea vetting-ului în modul în care intenționează să o facă Guvernul.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)