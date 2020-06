Alexandru Tănase: „Reformarea” Curții Constituționale ascunde intenția de a o transforma într-o „instanța butaforică”

Alexandru Tănase mai punctează decuplare acestora de sistemul decizional, este imposibilă fără un consens politic general și o fermă voință politică. „Astăzi aceste elemente lipsesc cu desăvârșire și nu văd nici o premisa că lucrurile se pot schimbă radical în viitorii câțiva ani . La fel de trist stau lucrurile și cu cea de a două întrebare „cum să o facem?”. Bunele intenții, și abilitatea de te face simpatic pe platourile de la diversele talk-showuri, sunt absolut insuficiente pentru a răspunde la această întrebare. Populismul abundent de care am avut parte în ultimul an, nu doar dăunează, dar compromite iremediabil bunele intenții (bineînțeles, atunci când ele există). Pentru a răspunde la întrebarea „cum să o facem?”, este necesară cunoașterea multidimensională a problemelor din justiție, iar la acest capitol, lucrurile din păcate stau prost de tot”, a conchis Tănase.

Atunci când vorbim de reforma justiției, trebuie să răspundem la două întrebări principiale: „ce anume vrem să schimbăm” și „cum o vom face?” Toată această demagogie pe care o auzit-o în ultimul an, despre „scăpatul din captivitate”, „asigurarea transparenței”„vetinguri” și despre viitorul luminos care va surveni inevitabil după finalizarea reformei judiciare, nu poate substitui răspunsurile foarte clare la aceste două întrebări. Dacă vom răspunde în cunoștință de cauză la întrebarea „ce anume vrem să schimbăm?”, vom constată că tot ce se face pe domeniul justiției, nu are cum să conducă la rezultatul anunțat. Pentru că, rezultatul anunțat este diferit de cel dorit.

Acestea sunt cam toate „reformele” care s-au făcut în acest an. Justiția moldovenească face și astăzi ceea ce știe ea mai bine să facă, și ce de fapt a făcut în ultimii 20 de ani. Recentă declarată a directului oficiului BERD în Moldova, Dna Angela Sax referitoare la tentativele de expropriere a investitorului olandez care operează Portul Internațional Giurgiulești, demonstrează că lucrurile în linii mari, au rămas neschimbate”, a punctat fostul ministru al Justiției.

„De la un an de la căderea regimului Plahotniuc, reforma justiției nu a făcut niciun pas, iar aceste modificări legislative pe acest segment ar fi fost făcute cu un interes”

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Descopera care sunt cele mai bune alimente pentru tiroida, pe care trebuie sa le incluzi in regimul tau de zi cu zi.

Horoscop 11 Iunie 2020, ora: 03:15

Soarele in Gemeni face cuadratura cu Neptun in Pesti, iar tu poti simti pierdut in labirintul propriei minti. Fantezii, celebrele “dar daca”, regrete si dezamagiri, rugaciuni si vise… Nici nu e de mirare ca nu stii ce sa alegi. Dar, nu-ti face griji! Nu trebuie decat sa...