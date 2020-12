Alexandru Tănase: Serviciile speciale nu-s chiloții primei doamne, pe care îi iei cu tine când îți faci bagajele la plecare de la Condrița

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

„Constituția nu impune nici un fel de restricții pentru Președintele Republicii Moldova, în partea ce ține de deținerea multiplei Cetățenii. De asemenea, Constituția nu prevede nici o limitare a mandatului/competențelor constituționale ale Președintelui pe acest motiv. La 27 aprilie 2010, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a adoptat Hotărârea în cauza Tănase vs. Moldova, care a declarat contrară Convenției Europene eventualele restricții impuse pe motiv de multiplă cetățenie. La 11 decembrie 2014, Curtea Constituțională prin Hotărâre irevocabilă și-a adaptat propria jurisprudență, la Hotărârea CEDO menționată mai sus, eliminând orice interdicție ocupării unor funcții publice de către persoane cu multiplă cetățenie”, a amintit expertul.

„Atâta timp cât „curatorii” din Kremlin vor controla Parlamentul țării prin intermediul lui „Kremlinovici”, Republica Moldova se va afla într-o zonă a unor riscuri de securitate sporite.Alexandru Tănase menționează că re-subordonarea instituțiilor față de Parlament nu are absolut nicio rațiune instituțională. Mai mult ca atât, precizează expertul, mutarea instituțiilor statului „dintr-o valiză în alta, în funcție de conjunctura politică”, afectează grav însăși funcționalitatea acestor instituții, „care în loc să-și facă liniștiți datoria, sunt atrase în jocuri politice”.„Din punct de vedere legal, tentativa de a prelua controlul asupra SIS, ridică probleme serioase de constituționalitate. Potrivit Articolului 77 din Constituție, Președintele Republici este șeful statului, garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Articolul 87 din Constituție, conferă președintelui o serie de atribuții constituționale în domeniul apărării. Exercitarea acestor atribuții constituționale presupune existența unui anumit instrumentar instituțional, cum ar fi Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Serviciul de Informații și Securitate etc. În lipsa acestor instrumente, atribuțiile constituționale ale președintelui ar fi golite de conținut – el devenind o figură butaforică.”, a precizat el.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

