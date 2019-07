Alexei Navalnîi a fost arestat pentru a 12-a oară

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cauzele respiratiei urat mirositoare sunt numeroase si, de obicei, fiecare persoana sufera de aceasta afectiune la un moment dat in viata. De cele mai multe ori, insa, cauzele sunt usor de identificat si de corectat. Exista totusi si cazuri in care este indicat consultul unui doctor...

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Metelski a declarat postului de radio Eho Moskvî că nu are legătură cu proprietatile imobiliare la care se face referire în investigația lui Navalnîi și că mama sa a investit bani câștigați legal.

Totodata, membrii familiei sale au in proprietate mai multe apartamente de lux din Moscova și două vile pe Rublevka, iar companiile sale construiesc un complex hotelier lângă Gara Paveletski din Moscova și un complex rezidențial de elită in Lefortovo.

Potrivit lui Navalnîi, familia lui Metelski a cumpărat patru hoteluri in Austria din 2007, toate fiind înregistrate de deputat pe numele mamei sale, Eldibit Metelskaia.

Luni, Alexei Navalnîi a facut publica o noua investigație, conform căreia șeful filialei din Moscova al partidului de guvernamant ”Rusia Unita”, vicepreședintele Dumei de Moscova, Andrei Metelski are proprietăți imobiliare în valoare de aproape 6 miliarde de ruble.

În ciuda faptului că activiștii de la sediul lui Navalnîi și din Fondul de Lupta Anticorupție sunt arestați și atacați zilnic, pentru șeful Fondului, arestarea de ieri este prima în acest an. În total, Navalnîi a fost arestat de 12 ori și a petrecut mai mult de două sute de zile în arestul politiei.

