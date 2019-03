Alți doi deputați ACUM au confirmat destrămarea blocului

Ora 7.15, Aeroportul Internațional Chișinău. Aproape jumătate din pasagerii avionului sunt reprezentanți ai industriei vinului din Moldova. Cel din imagine reprezintă un colaj, dar cred că nu sunt departe timpurile în care Wine of Moldova va avea nevoie de un charter ca să...

Membrii blocului ACUM se vor diviza in doua fractiuni in viitorul parlament si vor incerca sa convinga celelalte partide sa voteze cu ei proiectele pe care le pregatesc, iar ei, la randul lor vor vota initiativele care o sa le convina. Asta a declarat aseara reprezentantului blocului politic,...

Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

New York Times

Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluţie, ci reprezintă mai degrabă o pierdere de timp şi bani. În plus, nu există certitudinea că oamenii vor ieşi în număr mare la vot.

„Am auzit de mai multe ori că blocul ACUM se va diviza în parlament în trei (3) fracțiuni: PAS (12), DA (8), și ”deputati independenti” (6 la număr). Se spune ca nu au reusit să-și depășească supărările și lipsa de respect unii de alții. Va fi o greseala care nu va mai putea fi rectificata. Nu una fortata de oponenti politici, dar una interna. Dacă se va adeveri, ACUM – care a acumulat un scor decent la alegerile parlamentare – va deveni irelevant ca o forță coerentă de centru-dreapta care ar putea balansa puterea PD-ului, aflata in continuă crestere. De ce? Pentru că fiecare din aceste trei bucati își va promova o agendă situativă, în interesul unui grup restrîns – ba o agendă de răzbunare contra PD-ului, lipsită de inspirație și depasită ca program politic, ba o agendă de colaborare deschisă sau clandestina cu PD-ul.” se arată în postarea publicată de Vladislav Kulminski.

