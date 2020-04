Alianța cu PSRM îi lasă pe Democrați fără viitor politic

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Stimați colegi medici, asistenți medicali și alți lucrători din sistemul sănătății, trebuie să cunoașteți că la rectificarea bugetului nu au fost prevăzute resurse pentru majorarea salariilor Dvs. Drumuri, alte investiții, bussinesuri, alegeri, etc, altele sunt prioritățile...

Deşi compatibilitatea dintre două persoane nu poate fi stabilită numai în funcţie de zodia sub influenţa căreia s-au născut, există totuşi unele combinaţii de zodii care sunt predispuse eşecului.

Este de la sine înțeleasă strategia lui Pavel Filip și a conducerii de vârf și de onoare a PDM că e mai bine să stea în Parlament încă 2-3 ani, până la următoarele alegeri, decât să-și riște acum fotoliile. Ceilalți deputați PDM ar trebui însă să înțeleagă că dacă Dumitru Diacov, de exemplu, este la vârsta când își poate lua la revedere de la cariera politică, ei ar trebui să lase portița deschisă. În plus, nu toți au dosare penale cu care pot fi șantajați. De aceea ar trebui să se gândească, cel puțin ei, la viitorul acestei formațiuni, dacă liderii partidului se gândesc doar la propriul viitor.

Pe lângă faptul că își pierde electoratul din cauza lipsei unei viziuni politice clare, PDM va rămâne în memoria cetățenilor și ca forța politică vinovată, alături de socialiști, pentru criza economică ce se face tot mai vizibilă. Oficial în Republica Moldova există o coaliție de guvernare. Cel puțin asta văd cetățenii seara la televizor și citesc ziua pe rețelele de socializare. Faptul că Partidul Democrat este privit de „parteneri” doar ca mașină de vot și practic nu are nicio influență la luarea deciziilor, care, de fapt, se adoptă la președinție, oamenii nu cunosc. Și nici nu prea-i interesează. Ei știu că de vină este guvernarea, deci și Partidul Democrat.

Pe de altă parte, dacă PDM speră că prin migrarea spre stânga va prelua o parte din electoratul de pe acest eșichier politic se înșeală amarnic. Pe lângă PSRM, care încearcă să „privatizeze” stânga, aici se mai „bălăcesc” câteva partide mai mici precum Partidul Șor, Partidul lui Renato Usatîi, Partidul Comuniștilor și altele care urmăresc cu atenție orice greșeală a socialiștilor și încearcă să scoată dividende politice. De aceea, PDM nu are nicio șansă pe această direcție.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)